LibreDeski ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga mitmekanaliline klienditoe platvorm piletisüsteemi, otsevestluse, e-posti postkastide ja SLA haldusega.
Valige VPS-pakett LibreDesk jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada LibreDesk
LibreDesk on avatud lähtekoodiga klienditoe platvorm, mis koondab vestlused e-postist, otsevestlusest ja muudest kanalitest ühte meeskonna tööruumi. See on loodud igas suuruses tugimeeskondadele ja katab kogu toe elutsükli – alates esimesest kontaktist kuni lahenduseni – pakkudes tööriistu ülesannete määramiseks, prioriseerimiseks, SLA jälgimiseks, valmisvastusteks ja kliendirahulolu uuringuteks.
LibreDeski ise majutamine annab sinu meeskonnale täieliku omandiõiguse vestluste ajaloo ja kliendiandmete üle, ilma agendi- või piletipõhiste tasudeta. Sina kontrollid infrastruktuuri, integratsioone ja säilituspoliitikaid, ühendades oma e-posti postkastid ja vestlusvidinad otse, ilma andmeid kolmanda osapoole SaaS-platvormi kaudu suunamata.
LibreDesk peamised omadused
Mitmekanalilised sisendkaustad
Halda e-posti, reaalajas vestlust ja API-põhiseid vestlusi ühtsest postkastist, nii et agendid ei pea kunagi vastamiseks vahelehtede vahel vahetama.
SLA haldus
Määra vastamis- ja lahendusaegade sihtmärgid postkasti kohta ja saa automaatseid teavitusi enne, kui tähtajad ületatakse.
Automatiseerimise reeglid
Käivita automaatne määramine, sildistamine, prioriteedi muutmine ja vastused vestluse tingimuste ja agendi saadavuse alusel.
Kiirvastused
Salvesta ja otsi korduvkasutatavaid vastusemalle, et agendid vastaksid järjepidevalt levinud küsimustele sekunditega.
CSAT-uuringud
Saada lahendusjärgsed rahulolu-uuringud automaatselt ja jälgi tulemusi agendi, meeskonna ja postkasti kohta aja jooksul.
Miks kasutada LibreDesk Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.