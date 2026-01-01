LibreDesk on avatud lähtekoodiga klienditoe platvorm, mis koondab vestlused e-postist, otsevestlusest ja muudest kanalitest ühte meeskonna tööruumi. See on loodud igas suuruses tugimeeskondadele ja katab kogu toe elutsükli – alates esimesest kontaktist kuni lahenduseni – pakkudes tööriistu ülesannete määramiseks, prioriseerimiseks, SLA jälgimiseks, valmisvastusteks ja kliendirahulolu uuringuteks.

LibreDeski ise majutamine annab sinu meeskonnale täieliku omandiõiguse vestluste ajaloo ja kliendiandmete üle, ilma agendi- või piletipõhiste tasudeta. Sina kontrollid infrastruktuuri, integratsioone ja säilituspoliitikaid, ühendades oma e-posti postkastid ja vestlusvidinad otse, ilma andmeid kolmanda osapoole SaaS-platvormi kaudu suunamata.