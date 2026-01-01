Littlelink-Serveri juurutamine ühe klõpsuga paigaldusega.
Olekuta isemajutatav Linktree alternatiiv loojate biograafialehtede jaoks, kümnete sisseehitatud sotsiaalmeedia brändinuppudega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Littlelink-Server
Littlelink-Server on kergekaaluline, avatud lähtekoodiga, olekuta link-in-bio teenus, mis on loodud ise majutatava alternatiivina Linktree'le. See kuvab ühe sihtlehe, mis koondab kõik sinu olulised lingid – sotsiaalprofiilid, sisukanalid, e-post, annetuslehed – ühe lühikese URL-i taha, mille saad panna igasse biosse.
Kuna kogu leht genereeritakse keskkonnamuutujatest, puudub andmebaas, administreerimispaneel ja kasutajapõhine hinnastamine. Ise majutamine oma VPS-is hoiab külastajate liikluse, brändingu ja analüütika sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, domeeni täieliku omandiõigusega ja null andmeid jagatakse kolmanda osapoole platvormiga.
Littlelink-Server peamised omadused
Olekuta konteiner
Andmebaasi ega püsivat salvestusruumi pole vaja – kogu leht renderdatakse keskkonnamuutujatest, muutes juurutused kiireks ja kergesti asendatavaks.
150+ brändi nuppu
Komplektis on kohalikud, äratuntavad nupud GitHubi, YouTube'i, Mastodoni, Bluesky'i, Patreoni, Spotify'i ja üle saja muu teenuse jaoks vaikimisi.
Hele ja tume teemad
Vali sisseehitatud heleda ja tumeda esitlusrežiimi vahel, et see sobiks sinu isikliku brändiga ilma kohandatud CSS-i kirjutamata.
Kohandatud nupujärjestus
Järjesta, millised lingid kuvatakse esimesena, kasutades lihtsat komadega eraldatud loendit, nii et kõige olulisemad sihtkohad jääksid nähtavale.
Open Graph metaandmed
Sisaldab konfigureeritavaid Open Graphi ja Twitter Cardi silte, et sotsiaalplatvormidel kuvatavad eelvaated näitaksid sinu avatarit, nime ja tutvustust selgelt.
Valikuline Umami analüütika
Integreerub ise majutatud Umamiga, et jälgida linkide klikke privaatselt ilma kolmandate osapoolte küpsiste või väliste jälgijateta.
Miks kasutada Littlelink-Server Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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