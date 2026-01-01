Littlelink-Server on kergekaaluline, avatud lähtekoodiga, olekuta link-in-bio teenus, mis on loodud ise majutatava alternatiivina Linktree'le. See kuvab ühe sihtlehe, mis koondab kõik sinu olulised lingid – sotsiaalprofiilid, sisukanalid, e-post, annetuslehed – ühe lühikese URL-i taha, mille saad panna igasse biosse.

Kuna kogu leht genereeritakse keskkonnamuutujatest, puudub andmebaas, administreerimispaneel ja kasutajapõhine hinnastamine. Ise majutamine oma VPS-is hoiab külastajate liikluse, brändingu ja analüütika sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, domeeni täieliku omandiõigusega ja null andmeid jagatakse kolmanda osapoole platvormiga.