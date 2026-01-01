Rundeck on PagerDuty hallatav avatud lähtekoodiga käitusraamatu automatiseerimismootor. See muudab operatiivsed skriptid, ad hoc käsud ja keerukad mitmeastmelised protseduurid versioonitud töödeks, mida iga meeskonnaliige saab turvaliselt käivitada veebiliidesest, API-st või vestlusintegratsioonist – ilma SSH võtmeid või tootmiskredentsiaale jagamata.

Rundecki ise majutamine oma VPS-is hoiab tööde definitsioonid, täitmise ajaloo ja sõlmede inventuurid teie kontrolli all. Operatsioonide, toe ja valveinsenerid saavad ühe auditeeritud koha juurutuste käivitamiseks, teenuste taaskäivitamiseks, võtmete roteerimiseks ja intsidentide lahendamiseks – muutes hõimuteadmised korduvkasutatavaks, õigustega piiratud automatiseerimiseks.