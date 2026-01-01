Rundecki paigaldamine ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga runbooki automatiseerimine, mis muudab skriptid ja töövoogud iga meeskonna jaoks iseteeninduslikeks toiminguteks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Rundeck
Rundeck on PagerDuty hallatav avatud lähtekoodiga käitusraamatu automatiseerimismootor. See muudab operatiivsed skriptid, ad hoc käsud ja keerukad mitmeastmelised protseduurid versioonitud töödeks, mida iga meeskonnaliige saab turvaliselt käivitada veebiliidesest, API-st või vestlusintegratsioonist – ilma SSH võtmeid või tootmiskredentsiaale jagamata.
Rundecki ise majutamine oma VPS-is hoiab tööde definitsioonid, täitmise ajaloo ja sõlmede inventuurid teie kontrolli all. Operatsioonide, toe ja valveinsenerid saavad ühe auditeeritud koha juurutuste käivitamiseks, teenuste taaskäivitamiseks, võtmete roteerimiseks ja intsidentide lahendamiseks – muutes hõimuteadmised korduvkasutatavaks, õigustega piiratud automatiseerimiseks.
Rundeck peamised omadused
Iseteenindustööd
Pakenda skriptid ja käsurea käsud parameetritega töödena, et mitte-insenerid saaksid veebiliidesest ohutult käivitada tavalisi operatiivseid ülesandeid.
Rollipõhine juurdepääs
Täpsed ACL-i reeglid kontrollivad, kes saab lugeda, käivitada, muuta või kustutada iga töö, projekti ja sõlme – ideaalne turvalise juurdepääsu delegeerimiseks.
Töövoo orkestreerimine
Ahelda samme sadade kaugsõlmede vahel tingimusloogika, veakäsitlejate ja paralleelse täitmisega ühest töövoost.
Audit ja täitmise ajalugu
Iga töö käivitus logitakse koos täieliku väljundi, parameetrite ja selle käivitanud kasutajaga, andes sulle täieliku tegevuste auditeerimisjälje.
API ja veebihaagid
Käivita töid CI/CD torujuhtmetest, seirehoiatustest või chatopsist täieliku REST API, veebihaagi vastuvõtjate ja CLI kliendiga.
Pistikprogrammide ökosüsteem
Laienda Rundecki sisseehitatud ja kogukonna pistikprogrammidega AWS-i, Ansible'i, Kubernetes'i, Slacki, Jira ja kümnete teiste integratsioonide jaoks.
Miks kasutada Rundeck Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.