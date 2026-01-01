Juuruta SkySend ühe klõpsuga paigaldusega.
Otsast lõpuni krüpteeritud, ise majutatav failide ja märkmete jagamine nullteadmise serveriarhitektuuriga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada SkySend
SkySend on minimalistlik, ise majutatav teenus failide ja märkmete jagamiseks otspunktkrüpteerimisega. Failid ja märkmed krüpteeritakse täielikult brauseris, kasutades AES-256-GCM-i, enne kui need serverisse jõuavad, nii et server salvestab ainult krüpteeritud andmeplokke ega oma kunagi juurdepääsu dekrüpteerimisvõtmele. Kontosid, telemeetriat ega analüütikat ei ole.
SkySendi ise majutamine oma VPS-is hoiab jagatud sisu sinu täieliku kontrolli all, säilitades samal ajal nullteadmise krüpteerimise privaatsusgarantiid. Inspireerituna Mozilla Sendist ja PrivateBinist, kasutab see kaasaegseid turvaprimitiive, nagu HKDF-SHA256 võtme tuletamine ja Argon2id paroolikaitse, et pakkuda kiiret ja turvalist alternatiivi kommertslikele failijagamisteenustele.
SkySend peamised omadused
Nullteadmusega krüpteerimine
AES-256-GCM voogkrüpteerimine teostatakse täielikult brauseris, kus dekrüpteerimisvõti paikneb ainult URL-i fragmendis ega jõua kunagi serverisse.
Kontosid pole vaja
Laadi faile üles või jaga märkmeid koheselt ilma registreerimiseta, telemeetria või jälgimiseta — jagamislingid toimivad iga vastuvõtja jaoks, ilma et oleks vaja registreeruda.
Krüpteeritud märkmed
Jaga tekstilõike, paroole, koodi süntaksi esiletõstuga, Markdowni või SSH-võtmeid valikulise lugemise järel kustutamise funktsiooniga ja konfigureeritavate vaatamispiirangutega.
Paroolikaitse
Valikuline Argon2id paroolikaitse mäluintensiivse ja GPU-kindla võtme tuletamisega, et kaitsta jagatud sisu toore jõu rünnakute eest.
S3-ühilduv salvestusruum
Valikuline taustatoe Cloudflare R2-le, AWS S3-le, MinIO-le, Hetznerile ja Wasabile, koos eelallkirjastatud URL-idega otse allalaadimiseks, jõustades aegumist ja piiranguid.
Konfigureeritav aegumine
Määra allalaadimispiirangud ja aegumistähtajad üleslaadimise kohta, aegunud kirjete automaatse puhastuse ning sisseehitatud juhtpaneeliga aktiivsete jagamiste jälgimiseks.
Miks kasutada SkySend Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.