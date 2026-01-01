SkySend on minimalistlik, ise majutatav teenus failide ja märkmete jagamiseks otspunktkrüpteerimisega. Failid ja märkmed krüpteeritakse täielikult brauseris, kasutades AES-256-GCM-i, enne kui need serverisse jõuavad, nii et server salvestab ainult krüpteeritud andmeplokke ega oma kunagi juurdepääsu dekrüpteerimisvõtmele. Kontosid, telemeetriat ega analüütikat ei ole.

SkySendi ise majutamine oma VPS-is hoiab jagatud sisu sinu täieliku kontrolli all, säilitades samal ajal nullteadmise krüpteerimise privaatsusgarantiid. Inspireerituna Mozilla Sendist ja PrivateBinist, kasutab see kaasaegseid turvaprimitiive, nagu HKDF-SHA256 võtme tuletamine ja Argon2id paroolikaitse, et pakkuda kiiret ja turvalist alternatiivi kommertslikele failijagamisteenustele.