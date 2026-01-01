Wakapi on ise majutatud kodeerimistegevuse jälgija, mis on täielikult ühilduv WakaTime'i redaktori pistikprogrammidega. See kogub kodeerimisele kulutatud aega, jaotatuna projekti, keele, redaktori ja operatsioonisüsteemi järgi, esitades andmed visuaalsel armatuurlaual, ilma midagi kolmandate osapoolte pilveteenustega jagamata.

Wakapi ise majutamine VPS-is hoiab sinu kodeerimistegevuse privaatsena, pakkudes samal ajal kõiki WakaTime'i pakutavaid teadmisi. See toetab iganädalasi e-posti kokkuvõtteid, avalikke edetabeleid meeskonna motiveerimiseks, README märkide genereerimist GitHubi profiilide jaoks ja integreerimist populaarsete redaktoritega, sealhulgas VS Code, JetBrains IDE-d ja Vim.