Paigaldage Wakapi ühe klõpsuga installatsiooniga.
Ise majutatud kodeerimise aja jälgija, mis ühildub WakaTime'i pistikprogrammidega, koos armatuurlaudade, aruannete ja edetabelitega.
Valige VPS-pakett Wakapi jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Wakapi
Wakapi on ise majutatud kodeerimistegevuse jälgija, mis on täielikult ühilduv WakaTime'i redaktori pistikprogrammidega. See kogub kodeerimisele kulutatud aega, jaotatuna projekti, keele, redaktori ja operatsioonisüsteemi järgi, esitades andmed visuaalsel armatuurlaual, ilma midagi kolmandate osapoolte pilveteenustega jagamata.
Wakapi ise majutamine VPS-is hoiab sinu kodeerimistegevuse privaatsena, pakkudes samal ajal kõiki WakaTime'i pakutavaid teadmisi. See toetab iganädalasi e-posti kokkuvõtteid, avalikke edetabeleid meeskonna motiveerimiseks, README märkide genereerimist GitHubi profiilide jaoks ja integreerimist populaarsete redaktoritega, sealhulgas VS Code, JetBrains IDE-d ja Vim.
Wakapi peamised omadused
WakaTime ühilduv
Töötab kõigi olemasolevate WakaTime'i redaktori pistikprogrammidega — suunake need lihtsalt oma ise majutatud Wakapi eksemplari wakatime.com-i asemel.
Kodeerimise armatuurlauad
Visualiseeri kulutatud aega projekti, keele, redaktori ja OS-i kohta, kasutades filtreeritavaid diagramme, mis katavad mis tahes kuupäevavahemiku.
Iganädalased e-posti aruanded
Saad automaatsed iganädalased kokkuvõtted oma kodeerimistegevusest otse oma postkasti.
GitHubi märgid
Loo dünaamilisi README märke, mis näitavad sinu iganädalast kodeerimisaega kuvamiseks GitHubi profiililehtedel.
Meeskonna edetabelid
Jaga avalikku edetabelit meeskonnakaaslastega, et jälgida ja võrrelda kodeerimistegevust arendusmeeskonnas.
Miks kasutada Wakapi Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.