Paigalda WhoDB ühe klõpsuga.
Kergekaaluline veebipõhine andmebaasi uurija Postgresi, MySQLi, SQLite'i, MongoDB, Redisi ja muu jaoks.
Valige VPS-pakett WhoDB jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada WhoDB
WhoDB on kiire, kerge andmebaasi haldustööriist, mis võimaldab sul uurida ja päringuid teha mitme andmebaasisüsteemi kohta ühe veebiliidese kaudu. See toetab PostgreSQL-i, MySQL-i, MariaDB-d, SQLite-i, MongoDB-d, Redis-i, ElasticSearch-i ja ClickHouse-i, muutes selle mitmekülgseks valikuks arendajatele ja administraatoritele, kes töötavad erinevate andmestruktuuridega.
WhoDB keskendub lihtsusele ja kiirusele: ühenda oma andmebaasidega otse kasutajaliidesest, käivita päringuid, sirvi tabeleid ja kontrolli andmeid — pole vaja keerulist konfiguratsiooni ega ülespuhutud klienditarkvara. Valikuliselt integreeri tehisintellekti (AI) mudeleid nagu OpenAI või Ollama, et luua päringuid loomulikust keelest otse liideses.
WhoDB peamised omadused
Mitme andmebaasi tugi
Ühenda PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch ja ClickHouse ühe ühtse liidese kaudu.
AI-põhised päringud
Kasuta OpenAI, Anthropicu või kohalikku Ollama mudelit SQL- ja NoSQL-päringute genereerimiseks loomuliku keele viipadest otse redaktoris.
Tabelite sirvimine ja redigeerimine
Sirvi, filtreeri, lehitse ja redigeeri ridu tabelites ja kogumites, muutes rutiinse andmete kontrolli ja parandused kiireks ja intuitiivseks.
Kergekaaluline juurutamine
Tarnitakse kui üksik Docker konteiner ilma väliste sõltuvusteta, nii et see käivitub sekunditega ja lisab minimaalse lisakoormuse sinu VPS-ile.
Miks kasutada WhoDB Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.