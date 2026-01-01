WhoDB on kiire, kerge andmebaasi haldustööriist, mis võimaldab sul uurida ja päringuid teha mitme andmebaasisüsteemi kohta ühe veebiliidese kaudu. See toetab PostgreSQL-i, MySQL-i, MariaDB-d, SQLite-i, MongoDB-d, Redis-i, ElasticSearch-i ja ClickHouse-i, muutes selle mitmekülgseks valikuks arendajatele ja administraatoritele, kes töötavad erinevate andmestruktuuridega.

WhoDB keskendub lihtsusele ja kiirusele: ühenda oma andmebaasidega otse kasutajaliidesest, käivita päringuid, sirvi tabeleid ja kontrolli andmeid — pole vaja keerulist konfiguratsiooni ega ülespuhutud klienditarkvara. Valikuliselt integreeri tehisintellekti (AI) mudeleid nagu OpenAI või Ollama, et luua päringuid loomulikust keelest otse liideses.