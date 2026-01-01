Dataline on privaatsust esikohale seadev avatud lähtekoodiga andmeanalüüsi tööriist, mis tõlgib loomuliku keele SQL-päringuteks, võimaldades sul andmebaase uurida ilma ühtegi SQL-rida kirjutamata. Ühenda PostgreSQL-i, MySQL-i, Snowflake'i, SQLite'i, CSV- või Exceli failid ja esita küsimusi lihtsas inglise keeles, et saada kohesed tulemused ja automaatsed visualiseeringud.

Erinevalt pilvepõhistest analüütikaplatvormidest hoiab Dataline'i oma VPS-is ise majutamine tundlikud äriandmed sinu täieliku kontrolli all. Puuduvad kasutuspiirangud, puuduvad kohapõhised tasud ja puudub tarnija lukustus — lihtsalt intelligentne päringuliides, mis töötab sinu eelistatud LLM API võtmega.