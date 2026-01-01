Dataline'i paigaldamine ühe klõpsuga.
AI-põhine SQL-vestlustööriist, mis võimaldab sul teha päringuid ja visualiseerida mis tahes andmebaasi, kasutades lihtsat inglise keelt.
Valige VPS-pakett Dataline jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Dataline
Dataline on privaatsust esikohale seadev avatud lähtekoodiga andmeanalüüsi tööriist, mis tõlgib loomuliku keele SQL-päringuteks, võimaldades sul andmebaase uurida ilma ühtegi SQL-rida kirjutamata. Ühenda PostgreSQL-i, MySQL-i, Snowflake'i, SQLite'i, CSV- või Exceli failid ja esita küsimusi lihtsas inglise keeles, et saada kohesed tulemused ja automaatsed visualiseeringud.
Erinevalt pilvepõhistest analüütikaplatvormidest hoiab Dataline'i oma VPS-is ise majutamine tundlikud äriandmed sinu täieliku kontrolli all. Puuduvad kasutuspiirangud, puuduvad kohapõhised tasud ja puudub tarnija lukustus — lihtsalt intelligentne päringuliides, mis töötab sinu eelistatud LLM API võtmega.
Dataline peamised omadused
Loomuliku keele päringud
Sisesta küsimused lihtsas inglise keeles ja Dataline genereerib SQL-i, täidab selle ning tagastab vormindatud tulemused sekunditega.
Mitme andmebaasi tugi
Ühendu PostgreSQLi, MySQLi, Snowflake'i, SQLite'i, CSV, Exceli ja muuga ühelt liideselt, tööriistu vahetamata.
Automaatne diagrammide genereerimine
Küsi oma viipas diagrammi ja Dataline renderdab visualiseeringu otse päringu tulemusest.
Privaatsuskeskne arhitektuur
Kõik andmed püsivad sinu enda serveris, andes sulle täieliku kontrolli tundliku äriteabe üle ilma kolmandate osapoolte ligipääsuta.
Päringu ajalugu
Salvesta ja vaata uuesti varasemaid päringuid ja tulemusi, ilma et peaksid viipasid uuesti sisestama, luues aja jooksul isikliku analüütikakogu.
Miks kasutada Dataline Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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