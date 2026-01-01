Paigalda Kavita ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev digitaalne raamatukogu koomiksitele, mangadele, kergetele romaanidele ja e-raamatutele, spetsiaalsete lugejate ja mitme kasutaja toega.
Valige VPS-pakett Kavita jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Kavita
Kavita on funktsioonirikas ise majutatud digitaalse raamatukogu haldur, mis toetab CBZ, CBR, EPUB, PDF ja kõiki peamisi koomiksi- ja e-raamatu formaate. See skannib ja kataloogib automaatselt sinu meediat automaatse metaandmete eraldamisega ning pakub spetsiaalseid lugemisliideseid, mis on optimeeritud iga sisutüübi jaoks — sealhulgas kaheleheküljelised koomiksilevikud, paremalt vasakule manga voog ja Webtooni pidev kerimine.
Kavita majutamine oma VPS-is muudab kogu sinu kollektsiooni kättesaadavaks 24/7 mis tahes seadmest, ilma koduse riistvara tööajast sõltumata. Mitme kasutaja tugi rollipõhiste õigustega võimaldab peredel jagada raamatukogu vanusele vastavate juurdepääsukontrollidega, samal ajal kui OPDS-i tugi tähendab, et mis tahes ühilduv lugemisrakendus saab sinu serveriga ühendust luua.
Kavita peamised omadused
Universaalne vormingutugi
Loe CBZ, CBR, CB7, CBT, PDF ja EPUB faile automaatse vormingutuvastusega ja iga failitüübi jaoks optimeeritud renderdusega.
Spetsialiseeritud lugejad
Pühendatud lugemisrežiimid koomiksitele, mangale (paremalt vasakule), e-raamatutele ja Webtooni kerimisele kohanduvad automaatselt iga sisutüübiga.
Mitme kasutaja raamatukogud
Loo piiramatult kasutajakontosid administraatori, raamatukoguhoidja ja lugeja rollidega, lisaks vanusepiirangu kontrollid pere turvaliseks sirvimiseks.
Nutikad metaandmed
Kavita+ ühendub Comic Vine'i, AniListi ja teiste pakkujatega, et automaatselt rikastada sinu teeki kaante, kirjelduste ja loojate infoga.
OPDS & Tachiyomi tugi
Juurdepääs oma raamatukogule mis tahes OPDS-ühilduva rakenduse või Androidi Tachiyomi laienduse kaudu, pakkudes sulle paindlikkust lugemisel.
Miks kasutada Kavita Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.