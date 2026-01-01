Kavita on funktsioonirikas ise majutatud digitaalse raamatukogu haldur, mis toetab CBZ, CBR, EPUB, PDF ja kõiki peamisi koomiksi- ja e-raamatu formaate. See skannib ja kataloogib automaatselt sinu meediat automaatse metaandmete eraldamisega ning pakub spetsiaalseid lugemisliideseid, mis on optimeeritud iga sisutüübi jaoks — sealhulgas kaheleheküljelised koomiksilevikud, paremalt vasakule manga voog ja Webtooni pidev kerimine.

Kavita majutamine oma VPS-is muudab kogu sinu kollektsiooni kättesaadavaks 24/7 mis tahes seadmest, ilma koduse riistvara tööajast sõltumata. Mitme kasutaja tugi rollipõhiste õigustega võimaldab peredel jagada raamatukogu vanusele vastavate juurdepääsukontrollidega, samal ajal kui OPDS-i tugi tähendab, et mis tahes ühilduv lugemisrakendus saab sinu serveriga ühendust luua.