Photoview on kiire, ise majutatud fotogalerii, mis on ehitatud fotograafidele ja peredele, kes soovivad oma mälestusi infrastruktuuril, mida nad ise kontrollivad. See loeb otse sinu olemasolevast kataloogistruktuurist — puudub importimise protsess, puudub failide ümberkorraldamine — ja genereerib pisipildid ning eelvaated automaatselt sinu enda serveris.

Erinevalt pilvefototeenustest hoiab Photoview sinu originaalid puutumatuna ja privaatsena. RAW-failid, EXIF-metaandmed, GPS-koordinaadid ja näotuvastus töötavad kõik ilma ühtegi fotot kolmanda osapoole teenusesse saatmata. Iga kasutaja saab oma teegi tee, mis muudab selle sobivaks majapidamistele või väikestele meeskondadele, kes jagavad ühte serverit.