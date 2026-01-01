Paigalda Photoview ühe klõpsuga.
Ise majutatud fotogalerii, mis peegeldab sinu failisüsteemi struktuuri ja ei muuda kunagi sinu algseid faile.
Valige VPS-pakett Photoview jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Photoview
Photoview on kiire, ise majutatud fotogalerii, mis on ehitatud fotograafidele ja peredele, kes soovivad oma mälestusi infrastruktuuril, mida nad ise kontrollivad. See loeb otse sinu olemasolevast kataloogistruktuurist — puudub importimise protsess, puudub failide ümberkorraldamine — ja genereerib pisipildid ning eelvaated automaatselt sinu enda serveris.
Erinevalt pilvefototeenustest hoiab Photoview sinu originaalid puutumatuna ja privaatsena. RAW-failid, EXIF-metaandmed, GPS-koordinaadid ja näotuvastus töötavad kõik ilma ühtegi fotot kolmanda osapoole teenusesse saatmata. Iga kasutaja saab oma teegi tee, mis muudab selle sobivaks majapidamistele või väikestele meeskondadele, kes jagavad ühte serverit.
Photoview peamised omadused
Failisüsteemi peegeldatud albumid
Sinu olemasolev kataloogistruktuur muutub automaatselt sinu albumi struktuuriks — ei mingit importimist, ei mingit ümberkorraldamist, ei mingit lukustust.
RAW-failide tugi
Otse sirvib ja eelvaatab RAW-kaameraformaate Darktable'i kaudu, nii et fotograafid näevad oma täielikku teeki ilma konverteerimiseta.
Näotuvastus
Tuvastab automaatselt ja rühmitab sama isiku fotosid, muutes lihtsaks leida kõik konkreetsest isikust tehtud fotod tuhandete piltide seast.
EXIF ja GPS metaandmed
Kuvab iga foto kaamera seaded, objektiivi andmed ja asukohateabe koos valikulise Mapboxi toega kaardivaatega.
Turvaline jagamine
Loo avalikud jagamislingid üksikutele fotodele või tervetele albumitele, valikulise paroolikaitsega kontrollitud välise juurdepääsu jaoks.
Mitmekasutaja raamatukogud
Iga kasutajakonto vastab oma kataloogiteele serveris, hoides pereliikmeid või koostööpartnereid eraldi teekides ühest isendist.
Miks kasutada Photoview Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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