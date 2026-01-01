Paigalda Heimdall ühe klõpsuga.
Elegantne rakenduste juhtpaneel, mis koondab juurdepääsu kõigile sinu veebiteenustele ja ise majutatud rakendustele.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Heimdall
Heimdall on otstarbekohane rakenduste juhtpaneel, mis asendab segased brauseri järjehoidjad puhta ja visuaalse liidesega, et pääseda ligi kõigile sinu veebirakendustele ja teenustele. See toetab täiustatud integratsioone populaarsete ise majutatud tööriistadega nagu Sonarr, Radarr ja SABnzbd, kuvades reaalajas statistikat otse juhtpaneeli plaatidel, et saaksid teenuse seisundit ühe pilguga jälgida.
Heimdalli ise majutamine oma VPS-is annab sulle püsiva, alati kättesaadava avalehe, mis on ligipääsetav igast seadmest, ilma väliste sõltuvusteta ja täieliku kontrolliga oma juhtpaneeli paigutuse, teemade ja API-integratsioonide üle.
Heimdall peamised omadused
Reaalajas teenuse statistika
Täiustatud integratsioonid Sonarr'i, Radarr'i, NZBGet'i ja muude rakendustega kuvavad reaalajas statistikat otse töölaua paanidel.
Sisseehitatud otsing
Integreeritud otsinguriba toetab Google'it, Bingi ja DuckDuckGo'd, muutes Heimdalli võimsaks brauseri avaleheks.
Automaatne ikooni tuvastus
Täidab automaatselt ikoone ja värve tuvastatud Foundationi rakenduste jaoks, vähendades käsitsi seadistamise vaeva.
Mitme kasutaja tugi
Iga kasutaja saab oma armatuurlaua konfiguratsiooni, mis sobib jagatud kodulaboritele ja meeskonnakeskkondadele.
Sildipõhine filtreerimine
Korralda suuri rakenduste kogusid siltidega kiireks filtreerimiseks ja navigeerimiseks teenusekategooriate vahel.
Miks kasutada Heimdall Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.