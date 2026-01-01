Heimdall on otstarbekohane rakenduste juhtpaneel, mis asendab segased brauseri järjehoidjad puhta ja visuaalse liidesega, et pääseda ligi kõigile sinu veebirakendustele ja teenustele. See toetab täiustatud integratsioone populaarsete ise majutatud tööriistadega nagu Sonarr, Radarr ja SABnzbd, kuvades reaalajas statistikat otse juhtpaneeli plaatidel, et saaksid teenuse seisundit ühe pilguga jälgida.

Heimdalli ise majutamine oma VPS-is annab sulle püsiva, alati kättesaadava avalehe, mis on ligipääsetav igast seadmest, ilma väliste sõltuvusteta ja täieliku kontrolliga oma juhtpaneeli paigutuse, teemade ja API-integratsioonide üle.