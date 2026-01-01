Juurutage Coral Talk ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga kommenteerimisplatvorm Vox Media poolt, mis kujundab ümber kohapealse arutelu ja modereerimise uudistetoimetuste jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Coral Talk
Coral on avatud lähtekoodiga kommenteerimisplatvorm, mille on loonud Vox Media, et toetada tervislikumaid kohapealseid arutelusid uudisteorganisatsioonidele, kirjastajatele ja sisuloojatele. See asendab kolmandate osapoolte kommentaarividinad ise majutatud süsteemiga, mis on loodud kogukonna haldamise tegelikkust silmas pidades: suured modereerimiskoormused, vaenulikud osalejad ja vajadus hoida auditooriumi andmeid oma infrastruktuuris.
Usaldatud enam kui 500 uudistetoimetuse poolt 28 riigis, sealhulgas The Washington Post ja The Financial Times, ühendab Coral kiire ja ligipääsetava lugejakogemuse modereerimistööriistade komplektiga, mis on spetsiaalselt loodud toimetustiimidele. Ise majutamine oma VPS-is hoiab lugejate identiteedid, kommentaaride ajaloo ja kaasamise signaalid sinu täieliku kontrolli all, mitte kolmanda osapoole SaaS-i käes.
Coral Talk peamised omadused
Modereerimise tööriistakomplekt
Filtreeri ja kinnita kommentaare suuremahuliselt, kasutades reaktsioonijärjekordi, keelatud sõnade nimekirju, kahtlaste sõnade märkimist ja loospetsiifilisi modereerimisseadeid, mis on loodud toimetustiimidele.
Küsimused ja vastused ja otsevestlus
Lülita lugu küsimuste ja vastuste või otsevestluse režiimi, et korraldada ekspertide juhitud sessioone, värskete uudiste arutelusid või struktureeritud lugejaintervjuusid.
Autori kaasatus
Esiletõstetud kommentaarid, reporteri märgid ja reasisesed töötajate vastused võimaldavad ajakirjanikel tuua esile parimaid panuseid ja vastata lugejatele otse teema sees.
Ühtne sisselogimine
Integreeri Coral oma olemasolevasse identiteedikihti, kasutades JWT-põhist SSO-d, OAuth-teenusepakkujaid või kohalikke kontosid, et lugejad saaksid oma saidi sisselogimist uuesti kasutada.
Privaatsus ja andmete omandiõigus
Kommentaarid, profiilid ja modereerimisajalugu jäävad sinu VPS-i MongoDB-s, koos sisseehitatud GDPR-sõbraliku ekspordi- ja kustutustööriistadega.
Manustatav mis tahes CMS-i
Kerge sisestusskript lisab Corali WordPressi, Ghosti, Drupalisse või kohandatud süsteemidesse, lukustamata sinu saiti ühte sisuhaldussüsteemi.
Miks kasutada Coral Talk Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.