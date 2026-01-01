Coral on avatud lähtekoodiga kommenteerimisplatvorm, mille on loonud Vox Media, et toetada tervislikumaid kohapealseid arutelusid uudisteorganisatsioonidele, kirjastajatele ja sisuloojatele. See asendab kolmandate osapoolte kommentaarividinad ise majutatud süsteemiga, mis on loodud kogukonna haldamise tegelikkust silmas pidades: suured modereerimiskoormused, vaenulikud osalejad ja vajadus hoida auditooriumi andmeid oma infrastruktuuris.

Usaldatud enam kui 500 uudistetoimetuse poolt 28 riigis, sealhulgas The Washington Post ja The Financial Times, ühendab Coral kiire ja ligipääsetava lugejakogemuse modereerimistööriistade komplektiga, mis on spetsiaalselt loodud toimetustiimidele. Ise majutamine oma VPS-is hoiab lugejate identiteedid, kommentaaride ajaloo ja kaasamise signaalid sinu täieliku kontrolli all, mitte kolmanda osapoole SaaS-i käes.