ByteChef on avatud lähtekoodiga, madala koodiga platvorm, mis võimaldab meeskondadel luua API integratsioone ja automatiseerida töövooge SaaS-rakenduste, sisemiste API-de ja andmebaaside vahel visuaalse redaktori kaudu. Üle 200 komponendi toega ja mitme programmeerimiskeelega saavad nii tehnilised kui ka mittetehnilised kasutajad luua keerukaid automatiseerimisi ilma ulatuslikku koodi kirjutamata.

ByteChefi ise majutamine oma VPS-is hoiab teie töövoo loogika, mandaadid ja äriandmed täielikult teie kontrolli all — puudub müüja juurdepääs, puudub kasutusel põhinev hinnakujundus ja puudub sõltuvus kolmanda osapoole automatiseerimispilvest.