Juuruta Wavelog ühe klõpsuga.
Veebipõhine amatöörraadio logimisrakendus QSOde jälgimiseks, auhindade haldamiseks ning integreerimiseks LoTW ja eQSL-iga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Wavelog
Wavelog on kaasaegne, veebipõhine amatöörraadio logimisrakendus QSO-de jälgimiseks ja auhindade edenemise haldamiseks DXCC, IOTA, SOTA ja POTA programmides. See integreerub otse LoTW, eQSL ja kutsungiraamatu otsinguteenustega ning toetab CAT raadio juhtimist automaatseks logimiseks tööseansside ajal.
Wavelogi iseseisev majutamine VPS-il hoiab sinu logiraamatu andmed privaatsena ja kättesaadavana igast brauserist või mobiilseadmest ilma kolmanda osapoole pilveteenuse sõltuvuseta. Võistluste logimine, DX-klastri integreerimine, ADIF- ja Cabrillo-eksport ning mitme operaatori tugi muudavad selle täielikuks jaama logimislahenduseks tõsistele amatöörraadio operaatoritele.
Wavelog peamised omadused
Auhinna jälgimine
Jälgi oma edusamme DXCC, IOTA, SOTA, POTA ja teiste oluliste amatöörraadio auhinnaprogrammide poole oma logiraamatu andmete põhjal.
LoTW & eQSL sünkroonimine
Laadi automaatselt üles ja kinnita QSOs LoTW-i ja eQSL-iga elektroonilise auhinnakrediidi saamiseks ilma käsitsi esitamiseta.
CAT raadiojuhtimine
Ühenda oma raadio CAT-liidese kaudu, et automaatselt täita riba, režiimi ja sageduse väljad reaalajas töötamise ajal.
Võistluse logimine
Logi võistluse QSO-d vahetuse jälgimise ja duplikaatide kontrolliga võistlusliku amatöörraadio opereerimiseks.
ADIF eksport
Ekspordi oma täielik logi ADIF- või Cabrillo-vormingus kasutamiseks muu logimistarkvaraga või auhindade esitamise süsteemidega.
Miks kasutada Wavelog Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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