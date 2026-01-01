Wavelog on kaasaegne, veebipõhine amatöörraadio logimisrakendus QSO-de jälgimiseks ja auhindade edenemise haldamiseks DXCC, IOTA, SOTA ja POTA programmides. See integreerub otse LoTW, eQSL ja kutsungiraamatu otsinguteenustega ning toetab CAT raadio juhtimist automaatseks logimiseks tööseansside ajal.

Wavelogi iseseisev majutamine VPS-il hoiab sinu logiraamatu andmed privaatsena ja kättesaadavana igast brauserist või mobiilseadmest ilma kolmanda osapoole pilveteenuse sõltuvuseta. Võistluste logimine, DX-klastri integreerimine, ADIF- ja Cabrillo-eksport ning mitme operaatori tugi muudavad selle täielikuks jaama logimislahenduseks tõsistele amatöörraadio operaatoritele.