Juurutage Dialoqbase ühe klõpsuga.
Ise majutatav vestlusroboti ehitaja privaatse teadmusbaasi ning ühendatavate keele- ja manustamismudelite pakkujatega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Dialoqbase
Dialoqbase on avatud lähtekoodiga platvorm kohandatud vestlusrobotite loomiseks, mis põhinevad sinu enda teadmusbaasil. Dokumente, veebilehti, PDF-e, GitHubi repositooriume, heli- ja videotranskriptsioone saab sisestada ja indekseerida PostgreSQL-i abil koos pgvectoriga, seejärel teha päringuid mis tahes toetatud keelemudeli kaudu — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama või iseseisvalt majutatud Local AI eksemplar. Pakkujate vahetamine ei nõua sinu allikate uuesti indekseerimist.
Dialoqbase'i iseseisev majutamine sinu enda VPS-is hoiab ettevõttesisesed dokumendid, vestluste ajaloo ja pakkuja API võtmed sinu kontrolli all, ilma sõnumipõhiste tasude või kolmanda osapoole SaaS-i lukustuseta. Sisseehitatud kanali integratsioonid võimaldavad sul sama robotit avaldada Telegramis, Discordis, WhatsAppis või manustatavas veebividinas.
Dialoqbase peamised omadused
Privaatne teadmusbaas
Importige PDF-e, veebisaite, saidikaarte, Wordi dokumente, GitHubi repositooriume, lihtteksti ning heli- või videotranskriptsioone, et iga bot saaks tugineda teie enda andmetele.
Mitme pakkuja suured keelemudelid
Lülita OpenAI'i, Anthropic'u, Google'i, Fireworks'i, Ollama'i ja Local AI'i vahel ilma oma allikaid uuesti indekseerimata või viipasid ümber kirjutamata.
Postgres vektoriotsing
Vektor-sisestused asuvad PostgreSQL-is koos pgvectoriga, nii et üks andmebaas toetab metaandmeid, vestluste ajalugu ja sarnasuse otsingut.
Kanalite integratsioonid
Avalda sama bot Telegrami, Discordi, WhatsAppi või manustatavasse veebividinasse ühe konfiguratsiooni kaudu.
Manustatav veebividin
Lisa lühike skriptisilt mis tahes saidile, et pakkuda oma vestlusrobotit ujuva vestlusvidinana, ilma esiotsa koodi kirjutamata.
REST API juurdepääs
REST API võimaldab sul käivitada vestlusi, ümber õpetada uute allikate põhjal ning suunata vastuseid kohandatud rakendustesse ja automatiseerimistesse.
Miks kasutada Dialoqbase Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.