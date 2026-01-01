Dialoqbase on avatud lähtekoodiga platvorm kohandatud vestlusrobotite loomiseks, mis põhinevad sinu enda teadmusbaasil. Dokumente, veebilehti, PDF-e, GitHubi repositooriume, heli- ja videotranskriptsioone saab sisestada ja indekseerida PostgreSQL-i abil koos pgvectoriga, seejärel teha päringuid mis tahes toetatud keelemudeli kaudu — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama või iseseisvalt majutatud Local AI eksemplar. Pakkujate vahetamine ei nõua sinu allikate uuesti indekseerimist.

Dialoqbase'i iseseisev majutamine sinu enda VPS-is hoiab ettevõttesisesed dokumendid, vestluste ajaloo ja pakkuja API võtmed sinu kontrolli all, ilma sõnumipõhiste tasude või kolmanda osapoole SaaS-i lukustuseta. Sisseehitatud kanali integratsioonid võimaldavad sul sama robotit avaldada Telegramis, Discordis, WhatsAppis või manustatavas veebividinas.