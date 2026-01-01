Foundry Virtual Tabletop on juhtiv kommerts-, kuid ise majutatav platvorm lauarollimängude veebis mängimiseks. Ehitatud modulaarsele JavaScripti mootorile, mis toetab sügavalt Dungeons and Dragons 5e, Pathfinderit, Call of Cthulhut ja kümneid teisi süsteeme kogukonna moodulite kaudu, pakub see professionaalse tasemega dünaamilist valgustust, vaatevälja, animeeritud märke, täringuveeretuse automatiseerimist ja ulatuslikku makrokeelt kohandatud mängumehaanika jaoks.

Foundry ise majutamine oma VPS-is hoiab iga kampaania, tegelase lehe ja lahingukaardi sinu otsese kontrolli all — ei mingeid seansi-põhiseid SaaS-tasusid, ei mingeid igakuiseid pilvekulusid ja ei mingit kolmanda osapoole juurdepääsu sinu mängijate mänguandmetele. Nõutav on tasuline Foundry litsents ja see ostetakse üks kord saidilt foundryvtt.com.