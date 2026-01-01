Paigalda Foundry VTT ühe klõpsuga paigaldusega.
Parim virtuaalne lauamänguplatvorm lauamängu RPG-sessioonide veebis läbiviimiseks kaartide, tegelaslehtede, automatiseerimise ning hääle/video integreerimisega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Foundry VTT
Foundry Virtual Tabletop on juhtiv kommerts-, kuid ise majutatav platvorm lauarollimängude veebis mängimiseks. Ehitatud modulaarsele JavaScripti mootorile, mis toetab sügavalt Dungeons and Dragons 5e, Pathfinderit, Call of Cthulhut ja kümneid teisi süsteeme kogukonna moodulite kaudu, pakub see professionaalse tasemega dünaamilist valgustust, vaatevälja, animeeritud märke, täringuveeretuse automatiseerimist ja ulatuslikku makrokeelt kohandatud mängumehaanika jaoks.
Foundry ise majutamine oma VPS-is hoiab iga kampaania, tegelase lehe ja lahingukaardi sinu otsese kontrolli all — ei mingeid seansi-põhiseid SaaS-tasusid, ei mingeid igakuiseid pilvekulusid ja ei mingit kolmanda osapoole juurdepääsu sinu mängijate mänguandmetele. Nõutav on tasuline Foundry litsents ja see ostetakse üks kord saidilt foundryvtt.com.
Foundry VTT peamised omadused
Dünaamiline valgustus ja nägemine
Plaadipõhine sõjaudu, vaatevälja arvutused, dünaamilised valgusallikad ja märgi nägemine annavad mängijatele filmikvaliteediga koopaseikluse kogemuse.
Süsteem ja moodulite turupaik
Sisseehitatud tugi D&D 5e-le, Pathfinderile, Cyberpunk Redile, Call of Cthulhule ja 100+ muule süsteemile kogukonna moodulite ja sisupakkide kaudu.
Täringu automaatika
Sisseehitatud täringuveeretaja vestluse integratsiooni, valemianalüsaatori ja süsteemipõhiste reeglitega, mis automatiseerivad rünnakute viskeid, kahju, päästeviskeid ja oskuste kontrolle.
Hääl- ja videovestlus
Valikulised WebRTC hääle- ja videokanalid töötavad otse Foundry's, nii et grupid ei vaja Discordi, Zoomi ega muid väliseid tööriistu.
Makrod ja JavaScript
Täielik makrosüsteem, millel on JavaScripti ligipääs mängu olekule, võimaldab mängumeistritel automatiseerida keerulisi mehaanikaid, luua kohandatud nuppe ja dünaamilisi stseene.
Järjepidevad kampaaniad
Maailmad, tegelased, päevikud, stseenid ja mängija andmed püsivad seansside vahel ning jäävad konteineri uuenduste järel alles ühe nimega salvestusmahu kaudu.
Miks kasutada Foundry VTT Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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