ConvertX on ise majutatav veebipõhine failimuundur, mis käsitleb üle tuhande erineva failivormingu — dokumendid, pildid, heli, video ja palju muud — lihtsa veebiliidese kaudu. Kuna teisendamine toimub täielikult sinu enda serveris, ei lahku tundlikud failid kunagi sinu taristust ning puuduvad üleslaadimise suuruse piirangud, vesimärgid ega kolmanda osapoole teenuse poolt kehtestatud teisendustasud.

ConvertX-i ise majutamine on eriti väärtuslik ettevõtetele ja organisatsioonidele, kelle andmekäitlusnõuded takistavad omanduses olevate dokumentide üleslaadimist välistesse pilveteenustesse. Automaatne failide puhastamine konfigureeritavate säilitusperioodidega hoiab salvestusruumi kasutuse hallatavana, samal ajal kui valikuline kasutaja autentimine võimaldab sul kontrollida, kes teenust kasutada saab. See juurutus pakub täielikku teisendusteenust püsiva salvestusruumiga, mis on valmis käsitlema mis tahes vormingu töövoogu.