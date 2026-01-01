Juuruta ConvertX ühe klõpsuga paigaldusega.
Ise majutatav failimuundusteenus, mis toetab üle 1000 formaadi dokumentide, piltide, heli ja video jaoks, täieliku privaatsusega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ConvertX
ConvertX on ise majutatav veebipõhine failimuundur, mis käsitleb üle tuhande erineva failivormingu — dokumendid, pildid, heli, video ja palju muud — lihtsa veebiliidese kaudu. Kuna teisendamine toimub täielikult sinu enda serveris, ei lahku tundlikud failid kunagi sinu taristust ning puuduvad üleslaadimise suuruse piirangud, vesimärgid ega kolmanda osapoole teenuse poolt kehtestatud teisendustasud.
ConvertX-i ise majutamine on eriti väärtuslik ettevõtetele ja organisatsioonidele, kelle andmekäitlusnõuded takistavad omanduses olevate dokumentide üleslaadimist välistesse pilveteenustesse. Automaatne failide puhastamine konfigureeritavate säilitusperioodidega hoiab salvestusruumi kasutuse hallatavana, samal ajal kui valikuline kasutaja autentimine võimaldab sul kontrollida, kes teenust kasutada saab. See juurutus pakub täielikku teisendusteenust püsiva salvestusruumiga, mis on valmis käsitlema mis tahes vormingu töövoogu.
ConvertX peamised omadused
1 000+ vormingutugi
Teisenda praktiliselt mis tahes dokumendi-, pildi-, heli- ja videovormingute kombinatsiooni ilma töölauatarkvara installimata.
Täielik faili privaatsus
Faile töödeldakse täielikult sinu VPS-is — midagi ei laadita üles välistele teenustele ega näe kolmandad osapooled.
Automaatne puhastus
Seadistatavad säilitusperioodid kustutavad teisendatud failid automaatselt pärast määratud arvu tunde, et hallata salvestusruumi kasutust.
Kasutaja autentimine
Piira juurdepääsu kontopõhise autentimisega või ava vestlused autentimata kasutajatele sisemiste meeskonna juurutuste jaoks.
Suuruse piiranguteta
Teisenda suuri meediafaile ja hulgi partiisid ilma üleslaadimise piiranguteta, mida kehtestavad veebipõhised teisendusteenused.
Miks kasutada ConvertX Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.