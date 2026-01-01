Juuruta GPT-Researcher ühe klõpsuga paigaldusena.
Autonoomne AI uurimisagent, mis viib läbi süvaveebiuuringuid ja genereerib üksikasjalikke, viidatud aruandeid mõne minutiga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada GPT-Researcher
GPT-Researcher on avatud lähtekoodiga autonoomne tehisintellekti agent, mis on loodud teostama põhjalikku veebipõhist uurimistööd mis tahes teemal. See kasutab mitme agendi lähenemist – planeerija agent jagab küsimuse alamküsimusteks, uurija agendid koguvad teavet kümnetest allikatest samaaegselt ja kirjutaja agent sünteesib leitud teabe struktureeritud, viidatud aruandeks. See paralleelne lähenemine vähendab oluliselt aega uurimiskvaliteediga sisu loomiseks võrreldes käsitsi sirvimise või ühe päringu LLM-i viipadega.
GPT-Researcher'i ise majutamine annab sulle täieliku kontrolli selle üle, milliste LLM-i pakkujate ja otsingu API-dega sa ühenduse lood, milliseid andmeid töödeldakse ja kuidas aruandeid salvestatakse. Selle käitamine sinu enda VPS-is tähendab, et tundlikud uurimisteemad jäävad sinu infrastruktuuri, ilma kolmandate osapoolte majutatud teenuste kasutuspiiranguteta.
GPT-Researcher peamised omadused
Mitmeagendi uuringud
Paralleelsed alamküsimuste agendid koguvad andmeid kümnetelt allikatelt samaaegselt, koostades põhjalikke aruandeid kiiremini kui ükski üheahelaline uurimisvoog.
Viidatud aruanded
Iga genereeritud aruanne sisaldab tekstisiseseid allikaviiteid ja viidete loetelu, muutes tulemused kontrollitavaks ja sobivaks professionaalseks kasutamiseks.
Mitmesugused aruandetüübid
Loo uuringuaruandeid, ressursiloendeid, ülevaateid või kohandatud vormingus väljundeid, vastamaks täpsele tulemile, mida sinu töövoog nõuab.
Paindlik LLM tugi
Ühenda OpenAI, Anthropic, Ollama või mis tahes OpenAI-ga ühilduv lõpp-punkt, et saaksid tasakaalustada kulu, kiirust ja mudeli võimekust uurimisülesande kohta.
Veebiotsingu integratsioon
Integreerub Tavily, Google'i, Bingi ja teiste otsinguteenuse pakkujatega, et hankida reaalajas ja ajakohast teavet, selmet tugineda staatilistele treeningandmetele.
Miks kasutada GPT-Researcher Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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