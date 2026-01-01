GPT-Researcher on avatud lähtekoodiga autonoomne tehisintellekti agent, mis on loodud teostama põhjalikku veebipõhist uurimistööd mis tahes teemal. See kasutab mitme agendi lähenemist – planeerija agent jagab küsimuse alamküsimusteks, uurija agendid koguvad teavet kümnetest allikatest samaaegselt ja kirjutaja agent sünteesib leitud teabe struktureeritud, viidatud aruandeks. See paralleelne lähenemine vähendab oluliselt aega uurimiskvaliteediga sisu loomiseks võrreldes käsitsi sirvimise või ühe päringu LLM-i viipadega.

GPT-Researcher'i ise majutamine annab sulle täieliku kontrolli selle üle, milliste LLM-i pakkujate ja otsingu API-dega sa ühenduse lood, milliseid andmeid töödeldakse ja kuidas aruandeid salvestatakse. Selle käitamine sinu enda VPS-is tähendab, et tundlikud uurimisteemad jäävad sinu infrastruktuuri, ilma kolmandate osapoolte majutatud teenuste kasutuspiiranguteta.