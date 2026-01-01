PsiTransfer on kerge, avatud lähtekoodiga failiedastusteenus failide jagamiseks aeguvate allalaadimislinkide kaudu — saatjatele ega vastuvõtjatele pole kontosid vaja. Failid on korraldatud üleslaadimiskogumitesse konfigureeritavate säilitusperioodidega, mis ulatuvad ühekordsest allalaadimisest kuni 8-nädalase aegumiseni. Iga kogumit saab valikuliselt parooliga kaitsta AES-krüpteerimisega ning vastuvõtjad saavad kõik alla laadida ühe zip- või tar.gz-arhiivina ilma midagi installimata.

PsiTransferi ise majutamine oma VPS-is hoiab failiedastused privaatsena: puuduvad pilveteenuse kehtestatud suurusepiirangud, kolmandatele osapooltele ei saadeta faili metaandmeid ning sul on täielik kontroll säilituspoliitikate ja salvestusruumi üle. Valikuline administraatoripaneel võimaldab sul jälgida aktiivseid üleslaadimisi ja hallata salvestusruumi ühelt kaitstud lehelt.