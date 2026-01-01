Paigalda PsiTransfer ühe klõpsuga paigaldusena.
Lihtne ise majutatud failijagamine aeguvate linkide, paroolikaitse ja jätkatavate üleslaadimistega — kontosid pole vaja.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada PsiTransfer
PsiTransfer on kerge, avatud lähtekoodiga failiedastusteenus failide jagamiseks aeguvate allalaadimislinkide kaudu — saatjatele ega vastuvõtjatele pole kontosid vaja. Failid on korraldatud üleslaadimiskogumitesse konfigureeritavate säilitusperioodidega, mis ulatuvad ühekordsest allalaadimisest kuni 8-nädalase aegumiseni. Iga kogumit saab valikuliselt parooliga kaitsta AES-krüpteerimisega ning vastuvõtjad saavad kõik alla laadida ühe zip- või tar.gz-arhiivina ilma midagi installimata.
PsiTransferi ise majutamine oma VPS-is hoiab failiedastused privaatsena: puuduvad pilveteenuse kehtestatud suurusepiirangud, kolmandatele osapooltele ei saadeta faili metaandmeid ning sul on täielik kontroll säilituspoliitikate ja salvestusruumi üle. Valikuline administraatoripaneel võimaldab sul jälgida aktiivseid üleslaadimisi ja hallata salvestusruumi ühelt kaitstud lehelt.
PsiTransfer peamised omadused
Aeguvad allalaadimislingid
Määra säilitusaeg alates ühekordsest allalaadimisest kuni 8 nädalaks — failid ja nende lingid puhastatakse automaatselt, kui need aeguvad.
Kontosid pole vaja
Vastuvõtjad laadivad faile otse alla jagatavalt lingilt, ilma et peaksid registreeruma või ühtegi teenusesse sisse logima.
Parooliga kaitstud salvestusruumid
Kaitse iga üleslaadimine AES-krüpteeritud ämbri paroolidega, nii et ainult ettenähtud saajad pääsevad jagatud failidele ligi.
Jätkatavad üleslaadimised
Suurte failide üleslaadimised jätkuvad automaatselt pärast võrguühenduse katkemisi, kasutades tus.io protokolli, mis hoiab ära ebaõnnestunud ülekanded aeglaste ühenduste korral.
Hulgi allalaadimise arhiiv
Vastuvõtjad saavad kõik ämbris olevad failid ühe zip- või tar.gz-arhiivina ühe klõpsuga alla laadida, ilma faile ükshaaval alla laadimata.
Administraatori töölaud
Jälgi kõiki aktiivseid ämbreid, vaata salvestusruumi kasutust ja kustuta üleslaadimisi parooliga kaitstud halduspaneelilt aadressil /admin.
Miks kasutada PsiTransfer Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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