SnapOtter on isemajutatav pilditöötlusplatvorm, mis ühendab endas põhjaliku redigeerimistööriistade komplekti — suuruse muutmine, kärpimine, tihendamine, teisendamine, vesimärgi lisamine ja palju muud — kohalike tehisintellekti võimalustega, sealhulgas tausta eemaldamine, pildi suurendamine, OCR ja fotode taastamine. Kogu töötlemine toimub sinu enda serveris, kasutades CPU-d või GPU-d, nii et algsed failid ja tulemused ei läbi kunagi väliseid teenuseid.

Toetades 55+ sisendvormingut, sealhulgas 23 kaamera RAW-vormingut ja 14 väljundvormingut, haldab SnapOtter kõike alates kiiretest üksikpildi redigeerimistest kuni keerukate partiitöötlusvoogudeni, mis on loodud selle visuaalse torujuhtme ehitaja abil. Interaktiivse Swaggeri dokumentatsiooniga REST API muudab pilditöötluse integreerimise mis tahes rakendusse või automatiseerimisse lihtsaks.