Paigalda SnapOtter ühe klõpsuga.
Ise majutatud pilditöötluskomplekt 55+ tööriista, kohalike AI funktsioonide ja pakktöötluse torujuhtmetega — pildid ei lahku kunagi sinu serverist.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada SnapOtter
SnapOtter on isemajutatav pilditöötlusplatvorm, mis ühendab endas põhjaliku redigeerimistööriistade komplekti — suuruse muutmine, kärpimine, tihendamine, teisendamine, vesimärgi lisamine ja palju muud — kohalike tehisintellekti võimalustega, sealhulgas tausta eemaldamine, pildi suurendamine, OCR ja fotode taastamine. Kogu töötlemine toimub sinu enda serveris, kasutades CPU-d või GPU-d, nii et algsed failid ja tulemused ei läbi kunagi väliseid teenuseid.
Toetades 55+ sisendvormingut, sealhulgas 23 kaamera RAW-vormingut ja 14 väljundvormingut, haldab SnapOtter kõike alates kiiretest üksikpildi redigeerimistest kuni keerukate partiitöötlusvoogudeni, mis on loodud selle visuaalse torujuhtme ehitaja abil. Interaktiivse Swaggeri dokumentatsiooniga REST API muudab pilditöötluse integreerimise mis tahes rakendusse või automatiseerimisse lihtsaks.
SnapOtter peamised omadused
55+ vormingu tugi
Töötleb JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 kaamera RAW-vormingut ja palju muud — teisendab mis tahes toetatud vormingute vahel ühe toiminguga.
Kohalik AI töötlus
Tausta eemaldamine, pildi suurendamine, OCR, näo täiustamine ja fotode taastamine töötavad täielikult sinu VPS-i protsessoril või graafikaprotsessoril — puuduvad välised API-kutsed ega andmete jagamine.
Visuaalne torujuhtme koostaja
Ahelda mitu pilditöötlustoimingut korduvkasutatavateks töövoogudeks hulgatöötluseks, et korduvad töövoogud käivituksid automaatselt ilma iga kord käsitsi sekkumiseta.
REST API koos dokumentatsiooniga
Iga tööriist on ligipääsetav dokumenteeritud REST API kaudu interaktiivse Swagger UI-ga aadressil /api/docs, mis teeb lihtsaks pilditöötluse integreerimise rakendustesse ja skriptidesse.
Partiitöötlus
Laadi üles ja teisenda terved pildikaustad ühe tööna, rakendades samu toiminguid sadadele failidele samaaegselt.
Miks kasutada SnapOtter Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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