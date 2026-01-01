Squidex on avatud lähtekoodiga peata sisuhaldussüsteem (CMS), mis pakub teie sisu REST- ja GraphQL API-de kaudu, võimaldades igal esiotsal — veebirakendustel, mobiilirakendustel või serveripoolsetel süsteemidel — sisu hankida, ilma et see oleks seotud konkreetse renderduskihi külge. Sisuskeemid on määratletud Squidexi kasutajaliideses täieliku toega viidetele, varadele, lokaliseerimisele ja valideerimisreeglitele.

Squidexi ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli selle üle, kus sisu hoitakse ja kes sellele ligi pääseb. Erinevalt SaaS-i peata sisuhaldussüsteemide platvormidest, mis võtavad tasu API-kõne või kasutaja kohta, puuduvad ise majutatud eksemplaril kasutuspiirangud ja see hoiab kõik sisundandmed sinu enda infrastruktuuris.