Juurutage Squidex ühe klõpsuga installatsioon.
API-keskne peata sisuhaldussüsteem GraphQL-i ja REST API-dega sisu edastamiseks mis tahes kanali või esiotsa kaudu.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Squidex
Squidex on avatud lähtekoodiga peata sisuhaldussüsteem (CMS), mis pakub teie sisu REST- ja GraphQL API-de kaudu, võimaldades igal esiotsal — veebirakendustel, mobiilirakendustel või serveripoolsetel süsteemidel — sisu hankida, ilma et see oleks seotud konkreetse renderduskihi külge. Sisuskeemid on määratletud Squidexi kasutajaliideses täieliku toega viidetele, varadele, lokaliseerimisele ja valideerimisreeglitele.
Squidexi ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli selle üle, kus sisu hoitakse ja kes sellele ligi pääseb. Erinevalt SaaS-i peata sisuhaldussüsteemide platvormidest, mis võtavad tasu API-kõne või kasutaja kohta, puuduvad ise majutatud eksemplaril kasutuspiirangud ja see hoiab kõik sisundandmed sinu enda infrastruktuuris.
Squidex peamised omadused
GraphQL ja REST APIs
Päri ja edasta sisu nii GraphQL-i kui ka REST-i lõpp-punktide kaudu, et iga esiotsa virn saaks seda kasutada ilma kohandatud adapteriteta.
Paindlikud sisu skeemid
Määra sisutüübid kohandatud väljade, valideerimisreeglite, viidete ja pesastatud komponentidega, kasutades visuaalset skeemiredaktorit.
Varahaldus
Laadi üles, korralda ja teisenda pilte ja faile otse Squidexis suuruse muutmise ja kärpimise toimingutega, mis on sisse ehitatud varade haldamise süsteemi.
Mitmekeelne sisu
Modelleeritud sisu sisseehitatud lokaliseerimistoega, nii et iga väli saab sisaldada tõlkeid iga konfigureeritud lokaadi jaoks.
Rollipõhine juurdepääsukontroll
Määra toimetajatele, arendajatele ja välisklientidele erinevad õiguste tasemed rakenduse, skeemi või sisutüübi kohta.
Miks kasutada Squidex Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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