Juuruta Gramps Web ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev genealoogia platvorm perepuude loomiseks, uurimiseks ja jagamiseks mis tahes brauserist.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Gramps Web
Gramps Web on Grampsi koostööl põhinev veebiliides, mis on kõige laialdasemalt kasutatav avatud lähtekoodiga genealoogia platvorm. See muudab sinu privaatse perepuu andmebaasi mitme kasutajaga veebirakenduseks – ligipääsetavaks igast brauserist – koos interaktiivsete diagrammide, kaartide, täistekstiotsingu ja DNA analüüsi tööriistadega. Erinevalt pilvepõhistest genealoogiateenustest, mis teenivad sinu pereajaloo andmetega raha, töötab Gramps Web täielikult sinu enda VPS-is, hoides iga esivanema kirje, dokumendi ja foto sinu täieliku kontrolli all.
Gramps Web kasutab Grampsi algset andmebaasivormingut, nii et olemasolevad töölaua Grampsi andmed imporditakse otse ja veebiliidese kaudu tehtud muudatused sünkroonitakse tagasi töölauarakendusse. Esimene registreeruv kasutaja saab puu omanikuks ja administraatoriks.
Gramps Web peamised omadused
Interaktiivsed perepuud
Lehtridiagrammid, sugupuuvaated, järglaste sugupuud ja ajajoone visualiseeringud annavad brauseris sinu perekonnaloole erinevaid vaatenurki.
Täistekstiotsing
Otsi koheselt kõiki isikuid, kohti, sündmusi, allikaid ja märkmeid oma puus — sealhulgas lisatud dokumentide ja meedia sisu.
Lauaarvuti sünkroonimine
Kasutab Grampsi algset andmebaasivormingut kahesuunaliseks sünkroonimiseks Grampsi töölauarakendusega, nii et veebi- ja töölauamuudatused püsivad sünkroonis.
Mitme kasutaja koostöö
Kutsu pereliikmeid rollipõhiste õigustega — toimetajad saavad kirjeid lisada, samal ajal kui vaatajad saavad ainult sirvida, hoides sinu andmed korras.
DNA analüüsi tööriistad
Kromosoomibrauser, jagatud DNA segmentide visualiseerimine ja komplektihaldus geneetilise genealoogia andmete integreerimiseks koos traditsiooniliste andmetega.
Miks kasutada Gramps Web Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.