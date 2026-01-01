Gramps Web on Grampsi koostööl põhinev veebiliides, mis on kõige laialdasemalt kasutatav avatud lähtekoodiga genealoogia platvorm. See muudab sinu privaatse perepuu andmebaasi mitme kasutajaga veebirakenduseks – ligipääsetavaks igast brauserist – koos interaktiivsete diagrammide, kaartide, täistekstiotsingu ja DNA analüüsi tööriistadega. Erinevalt pilvepõhistest genealoogiateenustest, mis teenivad sinu pereajaloo andmetega raha, töötab Gramps Web täielikult sinu enda VPS-is, hoides iga esivanema kirje, dokumendi ja foto sinu täieliku kontrolli all.

Gramps Web kasutab Grampsi algset andmebaasivormingut, nii et olemasolevad töölaua Grampsi andmed imporditakse otse ja veebiliidese kaudu tehtud muudatused sünkroonitakse tagasi töölauarakendusse. Esimene registreeruv kasutaja saab puu omanikuks ja administraatoriks.