Paigalda Mage AI ühe klõpsuga.
Kaasaegne andmetorustiku platvorm ETL töövoogude loomiseks, käitamiseks ja haldamiseks Pythoni, SQL-i ja R-iga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Mage AI
Mage AI on järgmise põlvkonna andmetorustiku platvorm, mis ühendab märkmikustiilis arenduskeskkonna tootmiskvaliteediga orkestreerimisega. Andmeinsenerid ja analüütikud loovad ETL-torustikke Pythoni, SQL-i või R-i abil interaktiivses redaktoris, testivad neid järk-järgult, seejärel ajastavad ja jälgivad neid suures ulatuses. Integratsioonid PostgreSQL-i, MySQL-i, BigQuery, Snowflake'i, S3 ja kümnete teiste allikate ja sihtkohtadega katavad enamiku andmestiku konfiguratsioonidest.
Mage AI iseseisev majutamine sinu VPS-is hoiab tundlikud tootmisandmed sinu enda infrastruktuuris, välistab pilvepõhise tasu iga käivituse eest ja annab meeskondadele spetsiaalse torustiku keskkonna, mis skaleerub nende töökoormusega ilma tarnija piiranguteta.
Mage AI peamised omadused
Märkmikustiilis arendus
Ehita ja testi torujuhtme plokke interaktiivselt brauseri IDE-s, enne kui viid need ajastatud tootmiskäivitustele.
Pythoni, SQL-i ja R-i tugi
Kirjuta transformatsiooniloogika keeles, mida sinu meeskond juba kasutab, segades Pythoni ja SQL-i plokke samas andmetorustikus.
Sisseehitatud orkestreerimine
Planeeri töövooge, määra ülesannete vahelised sõltuvused ja jälgi käivitusi ühtsest orkestreerimise juhtpaneelist.
Ulatuslikud integratsioonid
Ühendu andmebaaside, andmeladude, pilvesalvestuse ja API-dega, kasutades valmiskonnektoreid, mis hõlmavad enamikku andmestiku tööriistu.
Giti integratsioon
Versioonihaldus-töövoo kood koos natiivse Giti toega koostööks arendamisel ja muudatuste jälgimiseks.
Miks kasutada Mage AI Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.