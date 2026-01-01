Misskey on avatud lähtekoodiga, funktsioonirikas sotsiaalmeediaplatvorm, mis on ehitatud födiversumi jaoks. Kasutades ActivityPub protokolli, födereerub sinu Misskey instants Mastodoni, Pleroma ja tuhandete teiste födiversumi serveritega, andes sinu kasutajatele ligipääsu globaalsele sotsiaalgraafikule, hoides samal ajal kõik andmed sinu enda infrastruktuuris.

Erinevalt suurtest tsentraliseeritud platvormidest seab Misskey esikohale kogukonna kontrolli — sina määrad reeglid, modereerimispoliitikad ja selle, kes saab liituda. Ise majutamine VPS-il tähendab, et puudub algoritmiline manipuleerimine, andmete kogumine ja platvormi kadumise oht sinu ümber.