Misskey paigaldamine ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga födereeritud sotsiaalmeedia platvorm, mis ühendab sinu kogukonna globaalse fediverse'iga ActivityPubi kaudu.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Misskey
Misskey on avatud lähtekoodiga, funktsioonirikas sotsiaalmeediaplatvorm, mis on ehitatud födiversumi jaoks. Kasutades ActivityPub protokolli, födereerub sinu Misskey instants Mastodoni, Pleroma ja tuhandete teiste födiversumi serveritega, andes sinu kasutajatele ligipääsu globaalsele sotsiaalgraafikule, hoides samal ajal kõik andmed sinu enda infrastruktuuris.
Erinevalt suurtest tsentraliseeritud platvormidest seab Misskey esikohale kogukonna kontrolli — sina määrad reeglid, modereerimispoliitikad ja selle, kes saab liituda. Ise majutamine VPS-il tähendab, et puudub algoritmiline manipuleerimine, andmete kogumine ja platvormi kadumise oht sinu ümber.
Misskey peamised omadused
ActivityPub föderatsioon
Sinu instants ühendub 10 000+ fediverse'i serveriga, nii et kasutajad saavad jälgida ja suhelda kontodega Mastodoni, Pleroma ja teistel platvormidel, oma instantsist lahkumata.
Kohandatud emotikonireaktsioonid
Reageeri igale postitusele mis tahes emotikoniga — sealhulgas kohandatud emotikonidega, mille sa üles laed — minnes kaugele üle enamiku platvormide ühe nupuvajutusega meeldimiste.
Sisseehitatud meediadraiv
Iga kasutaja saab isikliku meediaketta, et laadida üles, korrastada ja taaskasutada faile ja pilte postitustes, ilma et peaks neid uuesti üles laadima.
Pistikprogramm ja teema süsteem
Laienda Misskey'd AiScripti-põhiste pistikprogrammidega ja rakenda kohandatud teemasid, et sügavalt isikupärastada liidest oma kogukonna jaoks.
Paindlik märkme nähtavus
Iga postituse saab seadistada avalikuks, avalehe ajajoonele, ainult jälgijatele või privaatsõnumiks — andes kasutajatele täpse kontrolli selle üle, kes mida näeb.
Miks kasutada Misskey Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.