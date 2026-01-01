Juuruta PiGallery2 ühe klõpsuga.
Kiire, kataloogipõhine, isemajutusel põhinev fotogalerii, mis muudab kettal oleva piltide kausta poleeritud veebialbumiks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada PiGallery2
PiGallery2 on avatud lähtekoodiga ise majutatav fotogalerii, mis võtab kettalt piltide kataloogi ja pakub seda kiire, moodsa veebigaleriina — puudub üleslaadimise torujuhe, patenteeritud andmebaas ega SaaS-i sõltuvus. Kataloogi paigutus, mida sa juba kasutad, muutub albumi struktuuriks, mida külastajad sirvivad, nii et see sobib võrdselt hästi isiklike fotoarhiivide, sündmuste galeriide, perepuhkuse albumite ja kergete portfooliote jaoks.
PiGallery2 ise majutamine oma VPS-is hoiab fotod ja metaandmed sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, pigem kui avalikus fototeenuses, mis kaevandab pildisisu näotuvastuseks või treeningandmeteks. Node.js taustaprogramm on tahtlikult kerge — see loodi Raspberry Pi-l hästi töötama — nii et väike VPS-pakett majutab mugavalt kümneid tuhandeid pilte, pakkudes samal ajal kiireid pisipilte ja rikkalikku kasutajaliidest.
PiGallery2 peamised omadused
Kataloogiesmane mudel
Sinu olemasolev kaustastruktuur muutub albumi hierarhiaks — lisa uued fotod SCP, rsync'i või sünkroonimistööriista kaudu ja need ilmuvad galeriisse automaatselt.
Kiired pisipildid
Taustindekseerija genereerib pisipilte mitmes suuruses, mis on kettale vahemällu salvestatud, et külastajad saaksid sujuva kerimise isegi külmade laadimiste korral.
EXIF ja kaardivaade
Loeb EXIF-metaandmeid, et toetada fotopõhiseid infolehti, geosildistatud kaardivaateid ning otsingut kaamera, kuupäeva või sildi järgi.
Otsing ja filtreerimine
Otsi kuupäevavahemiku, asukoha, nägude, siltide, hinnangute või failinime järgi ilma väliste indekseerijateta — kõik metaandmed jäävad kohalikku SQLite andmebaasi.
Jagamine ja privaatsus
Loo jagatavaid linke albumi kohta valikuliste paroolide ja aegumiskuupäevadega, või piira albumeid ainult autentitud kasutajatele.
Ainult lugemiseks teek
Pildikataloog on paigaldatud kirjutuskaitsega, nii et server ei saa kogemata muuta ega kustutada algseid fotosid skaneerimiste või pisipiltide genereerimise ajal.
Miks kasutada PiGallery2 Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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