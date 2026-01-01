PiGallery2 on avatud lähtekoodiga ise majutatav fotogalerii, mis võtab kettalt piltide kataloogi ja pakub seda kiire, moodsa veebigaleriina — puudub üleslaadimise torujuhe, patenteeritud andmebaas ega SaaS-i sõltuvus. Kataloogi paigutus, mida sa juba kasutad, muutub albumi struktuuriks, mida külastajad sirvivad, nii et see sobib võrdselt hästi isiklike fotoarhiivide, sündmuste galeriide, perepuhkuse albumite ja kergete portfooliote jaoks.

PiGallery2 ise majutamine oma VPS-is hoiab fotod ja metaandmed sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, pigem kui avalikus fototeenuses, mis kaevandab pildisisu näotuvastuseks või treeningandmeteks. Node.js taustaprogramm on tahtlikult kerge — see loodi Raspberry Pi-l hästi töötama — nii et väike VPS-pakett majutab mugavalt kümneid tuhandeid pilte, pakkudes samal ajal kiireid pisipilte ja rikkalikku kasutajaliidest.