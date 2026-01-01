Paigaldage Crucix ühe klõpsuga paigaldus.
OSINT luureplatvorm, mis koondab 27 reaalajas globaalset andmeallikat ühtseks 3D-armatuurlauaks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Crucix
Crucix on OSINT (avatud lähtekoodiga luure) platvorm, mis koondab andmeid 27 avalikust allikast — sealhulgas NASA FIRMS satelliidipildid, mere-AIS jälgimine, ACLED konfliktandmed, FRED majandusnäitajad ja sotsiaalse meelsuse vooged — ühele reaalajas armatuurlauale, mis sisaldab WebGL-põhist 3D-gloobust. Andmed värskendatakse automaatselt iga 15 minuti järel, andes sulle pideva olukorrateadlikkuse ilma käsitsi sekkumiseta.
Platvorm edastab mitmetasandilisi hoiatusi (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) Telegrami ja Discordi kaudu, LLM-i loodud kauplemisideid ja kahesuunalisi botikäsklusi tellitavateks briifinguteks. Crucixi ise majutamine oma VPS-is hoiab kõik API võtmed ja luurearhiivid sinu enda infrastruktuuris, tagab katkestusteta andmete kogumise ja annab sulle täieliku kontrolli säilitamise ja juurdepääsu üle.
Crucix peamised omadused
27 OSINT allikat
Koondab satelliidi-, mere-, lennundus-, konflikti-, majandus- ja sotsiaalse meelsuse andmeid paralleelselt, sujuva taandumisega juhul, kui mõni allikas pole saadaval.
3D maakera visualiseerimine
WebGL-põhine gloobus kuvab sündmusi geograafiliselt, võimaldades kiiresti seostada intsidente piirkondade vahel.
Mitmetasandiline hoiatussüsteem
Edastab FLASH-, PRIORITY- ja ROUTINE-hoiatusi Telegrami ja Discordi kaudu, et kriitilised arengud jõuaksid sinuni koheselt.
LLM intellekti analüüs
Integreerub Anthropic Claude'i, OpenAI, Google Gemini ja teiste pakkujatega, et genereerida kauplemisideid ja intelligentsete signaalide kokkuvõtteid kogutud andmetest.
Kahesuunalised boti käsud
Taotle nõudmisel olekukontrolle, käivita käsitsi skaneeringud ja saa ülevaateid otse Telegrami või Discordi boti käskude kaudu.
Miks kasutada Crucix Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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