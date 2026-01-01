Crucix on OSINT (avatud lähtekoodiga luure) platvorm, mis koondab andmeid 27 avalikust allikast — sealhulgas NASA FIRMS satelliidipildid, mere-AIS jälgimine, ACLED konfliktandmed, FRED majandusnäitajad ja sotsiaalse meelsuse vooged — ühele reaalajas armatuurlauale, mis sisaldab WebGL-põhist 3D-gloobust. Andmed värskendatakse automaatselt iga 15 minuti järel, andes sulle pideva olukorrateadlikkuse ilma käsitsi sekkumiseta.

Platvorm edastab mitmetasandilisi hoiatusi (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) Telegrami ja Discordi kaudu, LLM-i loodud kauplemisideid ja kahesuunalisi botikäsklusi tellitavateks briifinguteks. Crucixi ise majutamine oma VPS-is hoiab kõik API võtmed ja luurearhiivid sinu enda infrastruktuuris, tagab katkestusteta andmete kogumise ja annab sulle täieliku kontrolli säilitamise ja juurdepääsu üle.