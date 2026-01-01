Jelly-Clipper on avatud lähtekoodiga veebikaaslane Jellyfinile, mis muudab iga hetke sinu meediakogus jagatavaks klipiks. Kleebi Jellyfini video URL, vali algus- ja lõpp-punkt ning Jelly-Clipper loob püsiva klipi, mis on salvestatud sinu teegi kõrvale ja ligipääsetav igale autentitud Jellyfini kasutajale sinu instantsil.

Jelly-Clipperi ise majutamine VPS-il hoiab klipid, allalaaditud lähtefailid ja SQLite andmebaasi sinu kontrolli all oleval infrastruktuuril, ilma kolmandate osapoolte üleslaadimisteta, avalike jagamisteenusteta ja ajastatud cron-tööga, mis vabastab automaatselt salvestusruumi, puhastades vahemällu salvestatud originaalid, mis on vanemad kui sinu säilitusperiood.