Juurutage Jelly-Clipper ühe klõpsuga paigaldusega.
Isemajutusel põhinev kaasrakendus Jellyfini jaoks, mis loob, jagab ja haldab videoklippe sinu meediakogust.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Jelly-Clipper
Jelly-Clipper on avatud lähtekoodiga veebikaaslane Jellyfinile, mis muudab iga hetke sinu meediakogus jagatavaks klipiks. Kleebi Jellyfini video URL, vali algus- ja lõpp-punkt ning Jelly-Clipper loob püsiva klipi, mis on salvestatud sinu teegi kõrvale ja ligipääsetav igale autentitud Jellyfini kasutajale sinu instantsil.
Jelly-Clipperi ise majutamine VPS-il hoiab klipid, allalaaditud lähtefailid ja SQLite andmebaasi sinu kontrolli all oleval infrastruktuuril, ilma kolmandate osapoolte üleslaadimisteta, avalike jagamisteenusteta ja ajastatud cron-tööga, mis vabastab automaatselt salvestusruumi, puhastades vahemällu salvestatud originaalid, mis on vanemad kui sinu säilitusperiood.
Jelly-Clipper peamised omadused
URL-põhine lõikamine
Kleebi Jellyfini video URL ja määra algus- ja lõpuajad, et luua klipp brauserist lahkumata.
Jellyfin autentimine
Taaskasutab Jellyfini kasutajakontosid, nii et ainult sinu Jellyfini eksemplari liikmed saavad klippe vaadata, luua või hallata.
Püsiv klipiteek
Salvestatud klipid säilivad igas kasutajaprofiilis määramatult koos jagatavate linkidega, mis on ligipääsetavad ülejäänud keskkonnale.
Nutikas kohalik taasesitus
Tuvastab, kui algne meediafail on lokaalselt ühendatud, ja esitab seda otse, et vältida ebavajalikke allalaadimisi või transkodeerimisi.
Automaatne puhastus
Konfigureeritav croni töö eemaldab allalaaditud lähtefailid pärast säilitusperioodi, nii et videote maht püsib kontrolli all.
Miks kasutada Jelly-Clipper Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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