Kuni 69% allahindlust Apache IoTDB tootele

Juuruta Apache IoTDB ühe klõpsuga paigaldusega.

Tööstuslik IoT aegridade andmebaas, mis pakub suure läbilaskevõimega andmete sissevõttu, alla sekundi päringuid ja ülikõrget tihendust servas.

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Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49  /kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
Juuruta Apache IoTDB ühe klõpsuga paigaldusega.

Valige VPS-pakett Apache IoTDB jaoks

69% allahindlust
KVM 1
17,99 
5,49  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99 
7,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99 
10,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99 
21,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99 
5,49  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99 
7,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99 
10,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99 
21,99  /kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Apache IoTDB

Apache IoTDB on spetsiaalselt asjade interneti jaoks loodud ajaseeria andmebaas, mis on algusest peale loodud tööstuslike asjade interneti töökoormuste jaoks, kus miljardid andmepunktid saabuvad iga päev miljonitelt anduritelt. Selle kerge veergudepõhine TsFile formaat saavutab tihendussuhted, millele tüüpilised relatsioonilised andmebaasid ei suuda lähedale jõuda, samal ajal kui alla sekundi kestvad analüütilised päringud ja puupõhine seadme skeem modelleerivad seda, kuidas tegelik tööstuslik varustus on tegelikult struktureeritud.

Apache IoTDB ise majutamine oma VPS-is annab tootmise, energeetika, transpordi ja nutikate linnade projektidele privaatse telemeetria taustaprogrammi, mis integreerub loomulikult Grafana, Sparki, Flinki, Kafka ja MQTT-ga — maksmata mõõdiku-põhiseid tasusid ja saatmata anduriandmeid kolmandate osapoolte pilvedesse.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Apache IoTDB peamised omadused

TsFile veerupõhine salvestus

Spetsiaalselt loodud veergudel põhinev salvestusvorming, mis on optimeeritud ajaseeria andmete jaoks, pakub tihendussuhteid kuni 20:1 võrreldes traditsiooniliste andmebaasidega.

Suure läbilaskevõimega andmete sissevõtt

Käsitleb miljoneid kirjutusi sekundis väikese energiatarbega IoT-seadmetelt, kasutades logi-struktuuriga ühendamispuud, mis on loodud kirjutusmahukate töökoormuste jaoks.

Puu-põhine seadme skeem

Hierarhiline teemudel peegeldab seda, kuidas tehased ja autopargid andureid korraldavad, kasutades hägusaid metamärke seadmetevaheliste koondpäringute jaoks.

Omane protokolli tugi

JDBC, Thrift RPC, REST API V2 ja MQTT andmete sissevõtt võimaldavad igal seadmel, juhtpaneelil või analüüsitööriistal ühenduda ilma kohandatud adapteriteta.

Grafana ja Spark valmis

Ametlikud konnektorid Grafana, Apache Sparki, Flinki, Kafka ja Hadopi jaoks muudavad IoTDB olemasolevate andmetorude valmis aegridade taustasüsteemiks.

Miks kasutada Apache IoTDB Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
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