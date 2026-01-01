Apache IoTDB on spetsiaalselt asjade interneti jaoks loodud ajaseeria andmebaas, mis on algusest peale loodud tööstuslike asjade interneti töökoormuste jaoks, kus miljardid andmepunktid saabuvad iga päev miljonitelt anduritelt. Selle kerge veergudepõhine TsFile formaat saavutab tihendussuhted, millele tüüpilised relatsioonilised andmebaasid ei suuda lähedale jõuda, samal ajal kui alla sekundi kestvad analüütilised päringud ja puupõhine seadme skeem modelleerivad seda, kuidas tegelik tööstuslik varustus on tegelikult struktureeritud.

Apache IoTDB ise majutamine oma VPS-is annab tootmise, energeetika, transpordi ja nutikate linnade projektidele privaatse telemeetria taustaprogrammi, mis integreerub loomulikult Grafana, Sparki, Flinki, Kafka ja MQTT-ga — maksmata mõõdiku-põhiseid tasusid ja saatmata anduriandmeid kolmandate osapoolte pilvedesse.