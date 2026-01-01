Juuruta Apache IoTDB ühe klõpsuga paigaldusega.
Tööstuslik IoT aegridade andmebaas, mis pakub suure läbilaskevõimega andmete sissevõttu, alla sekundi päringuid ja ülikõrget tihendust servas.
Valige VPS-pakett Apache IoTDB jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Apache IoTDB
Apache IoTDB on spetsiaalselt asjade interneti jaoks loodud ajaseeria andmebaas, mis on algusest peale loodud tööstuslike asjade interneti töökoormuste jaoks, kus miljardid andmepunktid saabuvad iga päev miljonitelt anduritelt. Selle kerge veergudepõhine TsFile formaat saavutab tihendussuhted, millele tüüpilised relatsioonilised andmebaasid ei suuda lähedale jõuda, samal ajal kui alla sekundi kestvad analüütilised päringud ja puupõhine seadme skeem modelleerivad seda, kuidas tegelik tööstuslik varustus on tegelikult struktureeritud.
Apache IoTDB ise majutamine oma VPS-is annab tootmise, energeetika, transpordi ja nutikate linnade projektidele privaatse telemeetria taustaprogrammi, mis integreerub loomulikult Grafana, Sparki, Flinki, Kafka ja MQTT-ga — maksmata mõõdiku-põhiseid tasusid ja saatmata anduriandmeid kolmandate osapoolte pilvedesse.
Apache IoTDB peamised omadused
TsFile veerupõhine salvestus
Spetsiaalselt loodud veergudel põhinev salvestusvorming, mis on optimeeritud ajaseeria andmete jaoks, pakub tihendussuhteid kuni 20:1 võrreldes traditsiooniliste andmebaasidega.
Suure läbilaskevõimega andmete sissevõtt
Käsitleb miljoneid kirjutusi sekundis väikese energiatarbega IoT-seadmetelt, kasutades logi-struktuuriga ühendamispuud, mis on loodud kirjutusmahukate töökoormuste jaoks.
Puu-põhine seadme skeem
Hierarhiline teemudel peegeldab seda, kuidas tehased ja autopargid andureid korraldavad, kasutades hägusaid metamärke seadmetevaheliste koondpäringute jaoks.
Omane protokolli tugi
JDBC, Thrift RPC, REST API V2 ja MQTT andmete sissevõtt võimaldavad igal seadmel, juhtpaneelil või analüüsitööriistal ühenduda ilma kohandatud adapteriteta.
Grafana ja Spark valmis
Ametlikud konnektorid Grafana, Apache Sparki, Flinki, Kafka ja Hadopi jaoks muudavad IoTDB olemasolevate andmetorude valmis aegridade taustasüsteemiks.
Miks kasutada Apache IoTDB Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.