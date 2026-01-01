Mail-Archiveri paigaldamine ühe klõpsuga.
Ise majutatud e-posti arhiveerimise platvorm, mis ühendub iga IMAP- või Microsoft 365 postkastiga ja säilitab iga sõnumi lokaalselt.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Mail-Archiver
Mail-Archiver on avatud lähtekoodiga e-posti arhiveerimise ja otsinguplatvorm, mis on ehitatud ASP.NET Core'i ja PostgreSQL-i peale. See ühendub IMAP-i ja Microsoft 365 kontodega Graph API kaudu, sünkroonides e-kirju automaatselt konfigureeritava ajakava alusel, nii et sul on alati iga sõnumi ja manuse otsitav kohalik koopia.
Oma e-posti arhiivi ise majutamine annab vastavuse, auditeerimisjäljed ja pikaajalise salvestamise täielikult sinu kontrolli alla — puudub kolmanda osapoole pilvejuurdepääs, puuduvad postkasti-põhised tasud ja puudub sõltuvus sinu e-posti teenusepakkuja säilituspoliitikast. E-kirju saab eksportida .mbox- või .eml-arhiividena, taastada mis tahes postkasti või otsida sekunditega aastatepikkuse ajaloo ulatuses.
Mail-Archiver peamised omadused
IMAP ja M365 sünkroonimine
Arhiveerib automaatselt e-kirju mis tahes IMAP- või Microsoft 365 postkastist konfigureeritava ajakava alusel, hoides sinu kohaliku koopia alati ajakohasena.
Täistekstiotsing
Otsi koheselt kõigist arhiveeritud e-kirjadest ja manustest, filtritega saatja, kuupäevavahemiku ja postkasti järgi.
Eksport ja taaste
Ekspordi terved postkastid .mbox- või pakitud .eml-failidena või taasta valitud e-kirjad tagasi mis tahes sihtkoha postkasti.
Mitme kasutaja juurdepääs
Halda mitut kasutajat administraatori, isehalduri ja standardi rollidega, kus igalühel on kontopõhised õigused ja täielik juurdepääsulogi.
Säilituspoliitikad
Eemalda e-kirjad automaatselt lähtepostiserverist pärast määratud arvu päevi, säilitades samal ajal kohaliku arhiivi puutumatuna.
MBoxi ja EML-i import
Impordi olemasolevad .mbox või .eml arhiivid (kuni 10 GB), et teistest e-posti klientidest või arhiivimistööriistadest üle minna.
Miks kasutada Mail-Archiver Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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