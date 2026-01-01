Mail-Archiver on avatud lähtekoodiga e-posti arhiveerimise ja otsinguplatvorm, mis on ehitatud ASP.NET Core'i ja PostgreSQL-i peale. See ühendub IMAP-i ja Microsoft 365 kontodega Graph API kaudu, sünkroonides e-kirju automaatselt konfigureeritava ajakava alusel, nii et sul on alati iga sõnumi ja manuse otsitav kohalik koopia.

Oma e-posti arhiivi ise majutamine annab vastavuse, auditeerimisjäljed ja pikaajalise salvestamise täielikult sinu kontrolli alla — puudub kolmanda osapoole pilvejuurdepääs, puuduvad postkasti-põhised tasud ja puudub sõltuvus sinu e-posti teenusepakkuja säilituspoliitikast. E-kirju saab eksportida .mbox- või .eml-arhiividena, taastada mis tahes postkasti või otsida sekunditega aastatepikkuse ajaloo ulatuses.