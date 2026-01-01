MLflow on suurim avatud lähtekoodiga AI inseneriplatvorm, millel on üle 60 miljoni igakuise allalaadimise. See hõlmab kogu masinõppe elutsüklit: eksperimentide parameetrite ja mõõdikute logimist, käivituste võrdlemist erinevate konfiguratsioonide vahel, mudelite registreerimist juurutamiseks ning nende edenemise haldamist testimis- ja tootmiskeskkondades. Seda toetavad loomulikult PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain ja kümned teised ML-raamistikud automaatse logimise kaudu, mistõttu vajab see kasutuselevõtuks minimaalseid koodimuudatusi.

Versioon 3 laiendab MLflow'd LLM-i ajastusse OpenTelemetry-põhise hajutatud jälgimisega agentide ja LLM-kõnede jaoks, süstemaatilise hindamisega, mis sisaldab üle 50 sisseehitatud hindaja, viipade registri täieliku päritolu jälgimisega ning AI-väravaga, mis suunab liiklust OpenAI, Anthropicu ja teiste pakkujate vahel koos kiirusepiirangute ja kulukontrolliga. Isemajutus hoiab kõik jäljed, artefaktid ja mudeli metaandmed teie kontrolli all olevas infrastruktuuris.