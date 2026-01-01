Juurutage MLflow ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga platvorm ML eksperimentide jälgimiseks, mudelite haldamiseks ja tootmises olevate LLM rakenduste monitoorimiseks.
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Millega saab ehitada MLflow
MLflow on suurim avatud lähtekoodiga AI inseneriplatvorm, millel on üle 60 miljoni igakuise allalaadimise. See hõlmab kogu masinõppe elutsüklit: eksperimentide parameetrite ja mõõdikute logimist, käivituste võrdlemist erinevate konfiguratsioonide vahel, mudelite registreerimist juurutamiseks ning nende edenemise haldamist testimis- ja tootmiskeskkondades. Seda toetavad loomulikult PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain ja kümned teised ML-raamistikud automaatse logimise kaudu, mistõttu vajab see kasutuselevõtuks minimaalseid koodimuudatusi.
Versioon 3 laiendab MLflow'd LLM-i ajastusse OpenTelemetry-põhise hajutatud jälgimisega agentide ja LLM-kõnede jaoks, süstemaatilise hindamisega, mis sisaldab üle 50 sisseehitatud hindaja, viipade registri täieliku päritolu jälgimisega ning AI-väravaga, mis suunab liiklust OpenAI, Anthropicu ja teiste pakkujate vahel koos kiirusepiirangute ja kulukontrolliga. Isemajutus hoiab kõik jäljed, artefaktid ja mudeli metaandmed teie kontrolli all olevas infrastruktuuris.
MLflow peamised omadused
Eksperimentide jälgimine
Logi parameetrid, mõõdikud, sildid ja artefaktid iga treeningu käivitamise kohta. Võrdle eksperimente kõrvuti, et tuvastada parim mudeli konfiguratsioon.
Mudeliregister
Hallake ML-mudeleid tsentraalselt lavastus- ja tootmiskeskkondades, kasutades versiooniajalugu, kinnitamise töövooge ja meeskonnapõhiseid juurdepääsukontrolle.
LLM & Agendi jälgimine
Jäädvusta täielikud OpenTelemetry-põhised jäljed igast LLM-i kutsest ja agendi sammust. Silu latentsust, tokenikulud ja väljundi kvaliteeti tootmises.
LLM hindamine
Teosta süstemaatilisi hindamisi, kasutades 50+ sisseehitatud mõõdikut ja LLM-i kohtunikke. Jälgi kvaliteedi taandarenguid enne, kui need jõuavad tootmiskasutajateni.
Promptide register
Versioonige, testige ja juurutage viipasid täieliku päritolu jälgimisega. Optimeerige viipasid automaatselt, kasutades tipptasemel algoritme ülesande jõudluse parandamiseks.
AI lüüs
Suuna LLM-i päringud üle OpenAI, Anthropicu ja teiste pakkujate ühtse OpenAI-ga ühilduva API kaudu koos kiirusepiirangu ja kulukontrolliga.
Miks kasutada MLflow Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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