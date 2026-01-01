Juuruta RomM ühe klõpsuga paigaldusega.
Isemajutusel põhinev ROM-haldur, mis korraldab retromängude kogusid koos metaandmete, kaanekujunduse ja brauseripõhise mängitavusega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada RomM
RomM on põhjalik ise majutatav ROM-ide haldamise platvorm, mis muudab hajutatud mängufailid organiseeritud, otsitavaks koguks. See rikastab automaatselt sinu kollektsiooni kaanepiltide, ekraanipiltide ja kirjeldustega IGDB-st ja MobyGamesist, toetades sadu platvorme alates arkaadiklassikutest kuni moodsate konsoolideni.
RomM-i ise majutamine tähendab, et sinu mängukogu püsib sinu enda infrastruktuuris — pole pilvemälu teenusetingimuste muresid, ribalaiuse piiramist ega igakuiseid tasusid. Sina kontrollid, kellel on ligipääs, ja sinu kogu kasvab piiramatult, kui lisad uusi platvorme või täielikke kollektsioonikomplekte.
RomM peamised omadused
Automaatsed metaandmed
Toob kaanepildid, ekraanipildid ja kirjeldused IGDB-st ja MobyGamesist, kõrvaldades tundidepikkuse käsitsi kataloogimise suurte kogude puhul.
Brauseripõhine mängimine
Mängi mänge otse brauseris EmulatorJS-i ja RuffleRS-i kaudu, ilma emulaatoreid igasse seadmesse installimata.
Multiplatvormi tugi
Korraldab kogusid, hõlmates NES-i, SNES-i, PlayStationi, arkaadmänge ja sadu teisi platvorme, ühe ühtse liidese all.
Kasutaja õigused
Üksikasjalikud juurdepääsukontrollid võimaldavad sul oma teeki pere või sõpradega jagada, hoides samal ajal haldusfunktsioonid piiratud.
Mitmefaililine mängude rühmitamine
Tuvastab ja rühmitab automaatselt mitmekettalised pealkirjad, piirkondlikud variandid ja versioonid, nii et iga mäng ilmub ühe kirjena.
Miks kasutada RomM Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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