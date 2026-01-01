RomM on põhjalik ise majutatav ROM-ide haldamise platvorm, mis muudab hajutatud mängufailid organiseeritud, otsitavaks koguks. See rikastab automaatselt sinu kollektsiooni kaanepiltide, ekraanipiltide ja kirjeldustega IGDB-st ja MobyGamesist, toetades sadu platvorme alates arkaadiklassikutest kuni moodsate konsoolideni.

RomM-i ise majutamine tähendab, et sinu mängukogu püsib sinu enda infrastruktuuris — pole pilvemälu teenusetingimuste muresid, ribalaiuse piiramist ega igakuiseid tasusid. Sina kontrollid, kellel on ligipääs, ja sinu kogu kasvab piiramatult, kui lisad uusi platvorme või täielikke kollektsioonikomplekte.