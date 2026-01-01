Paigalda ZincSearch ühe klõpsuga.
Kergekaaluline avatud lähtekoodiga otsingumootor, mis on ehitatud Go keeles ja pakub täistekstiotsingut murdosaga Elasticsearchi ressursikasutusest.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ZincSearch
ZincSearch on Go-s kirjutatud avatud lähtekoodiga otsingumootor, mis on kerge alternatiiv Elasticsearchile, mõeldud meeskondadele, kes vajavad kiiret täistekstiotsingut ilma JVM-põhist klastrit käitamata. See tarnitakse ühe binaarfailina, töötab mugavalt alla 1 GB RAM-iga, pakub Elasticsearchiga ühilduvat sisestamise API-t ja sisaldab sisseehitatud Vue veebiliidest andmete indekseerimiseks ja päringute käivitamiseks.
ZincSearchi ise majutamine oma VPS-is hoiab logiandmed, dokumendiindeksid ja otsingu analüütika teie kontrolli all, vältides samal ajal hallatava Elasticsearchi või majutusel põhinevate otsinguplatvormide kulusid ja operatiivset koormust — ja skeemivaba disain tähendab, et saate JSON-dokumente indekseerima hakata minutite jooksul pärast juurutamist.
ZincSearch peamised omadused
Ühe binaarfaili jalajälg
Töötab vähem kui 1 GB RAM-iga, ilma JVM-ita, ilma Lucene'i häälestuseta ja ilma klastri alglaadimiseta — ideaalne väiksemate VPS-pakettide jaoks.
Elasticsearchiga ühilduv API
Sisseehitatud tugi Elasticsearchi ingest API-le võimaldab olemasolevatel logisaatjatel ja klientidel saata dokumente ilma koodimuudatusteta.
Sisseehitatud veebi UI
Vue-põhine liides indeksite haldamiseks, otsingupäringute käivitamiseks ja dokumentide uurimiseks on kohe kasutusvalmis.
Skeemivaba indekseerimine
Indekseeri JSON-dokumendid otse automaatse väljatuvastusega — eesmääratletud vastenduste definitsioone pole vaja.
Sisseehitatud autentimine
Tokenipõhine autentimine on vaikimisi kaasas ja lubatud, ilma eraldi turvapistikprogrammi konfigureerimata.
Agregaadid ja tahud
Standardse koondpäringud võimaldavad armatuurlaudu, logianalüüsi ja filtreeritud otsingukogemusi miljonite dokumentide lõikes.
Miks kasutada ZincSearch Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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