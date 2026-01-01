ZincSearch on Go-s kirjutatud avatud lähtekoodiga otsingumootor, mis on kerge alternatiiv Elasticsearchile, mõeldud meeskondadele, kes vajavad kiiret täistekstiotsingut ilma JVM-põhist klastrit käitamata. See tarnitakse ühe binaarfailina, töötab mugavalt alla 1 GB RAM-iga, pakub Elasticsearchiga ühilduvat sisestamise API-t ja sisaldab sisseehitatud Vue veebiliidest andmete indekseerimiseks ja päringute käivitamiseks.

ZincSearchi ise majutamine oma VPS-is hoiab logiandmed, dokumendiindeksid ja otsingu analüütika teie kontrolli all, vältides samal ajal hallatava Elasticsearchi või majutusel põhinevate otsinguplatvormide kulusid ja operatiivset koormust — ja skeemivaba disain tähendab, et saate JSON-dokumente indekseerima hakata minutite jooksul pärast juurutamist.