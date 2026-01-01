Mobilizon on tasuta, föderatiivne sündmuste korraldamise platvorm, mille on loonud Framasoft ja mida nüüd haldab Kaihuri mittetulundusühing. See asendab Facebook Eventsi ja Meetupi iseseisvate instantside võrgustikuga, mis ühenduvad ActivityPub protokolli kaudu, andes korraldajatele, aktivistidele ja kogukondadele koha sündmuste ja gruppide avaldamiseks, allutamata osalejaid reklaamide jälgimisele, andmete kogumisele või algoritmilistele voogudele.

Mobilizoni ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sina kontrollid, kes sinu instantsiga liitub, millised modereerimisreeglid kehtivad ja kui kaua sündmuste andmeid säilitatakse. Sinu kogukond säilitab oma kalendri ja liikmete nimekirja isegi kui üks instants — või terve kommertsplatvorm — kaob, sest föderatsioon muudab võrgustiku olemuselt vastupidavaks.