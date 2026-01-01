Juuruta Mobilizon ühe klõpsuga paigaldusena.
Föderatiivne avatud lähtekoodiga ürituste korraldaja kogukondadele ja liikumistele, mis vajavad kogunemisi ilma jälgimiseta.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Mobilizon
Mobilizon on tasuta, föderatiivne sündmuste korraldamise platvorm, mille on loonud Framasoft ja mida nüüd haldab Kaihuri mittetulundusühing. See asendab Facebook Eventsi ja Meetupi iseseisvate instantside võrgustikuga, mis ühenduvad ActivityPub protokolli kaudu, andes korraldajatele, aktivistidele ja kogukondadele koha sündmuste ja gruppide avaldamiseks, allutamata osalejaid reklaamide jälgimisele, andmete kogumisele või algoritmilistele voogudele.
Mobilizoni ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sina kontrollid, kes sinu instantsiga liitub, millised modereerimisreeglid kehtivad ja kui kaua sündmuste andmeid säilitatakse. Sinu kogukond säilitab oma kalendri ja liikmete nimekirja isegi kui üks instants — või terve kommertsplatvorm — kaob, sest föderatsioon muudab võrgustiku olemuselt vastupidavaks.
Mobilizon peamised omadused
ActivityPub föderatsioon
Ühendu Mastodoni, PeerTube'i ja iga teise Mobilizoni instantsiga, et osalejad saaksid jälgida sündmusi ja gruppe kogu fediverse'is ühe konto kaudu.
Grupid ja arutelud
Halda püsivaid gruppe jagatud postituste, ressursside ja arutelulõngadega, et korraldamine jätkuks sündmuste vahel, mitte ainult sündmuse päeval.
Vaikimisi privaatsus
Kolmandate osapoolte jälgijaid, reklaami ega e-posti pole avalike ürituste jaoks vaja — osalejad saavad registreeruda anonüümselt või födereeritud identiteediga.
Mitme identiteedi profiilid
Säilita eraldi identiteedid aktivismi, töö ja hobide jaoks ühe konto all, nii et isiklik elu püsiks avalikust organiseerimisest eraldi.
Kaardid ja geolokatsioon
OpenStreetMapi-põhine kohtade otsing ja sündmuste kaardid aitavad kohalikel kogukondadel leida lähedalasuvaid kogunemisi, ilma et andmeid saadetaks kommertskaarditeenuste pakkujatele.
Ise hostitud modereerimine
Määra instantsipõhised reeglid, kinnita uued kontod ja blokeeri vaenulikud serverid — iga modereerimisotsus jääb sinu VPS-i, mitte tsentraalsele platvormile.
Miks kasutada Mobilizon Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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