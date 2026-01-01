LNbits on tasuta, avatud lähtekoodiga Bitcoini Lightning Networki rahakoti ja kontode süsteem, mis muudab iga ühilduva Lightningi taustasüsteemi mitme kasutaja platvormiks. Selle asemel, et opereerida ühte sõlme rahakotti, võimaldab LNbits sul luua piiramatult alamrahakotte, igaühel oma API võtmed, saldo ja juurdepääsukontrollid — ideaalne loojatele, kogukondadele, ettevõtetele ja arendajatele, kes soovivad väljastada Lightningi kontosid, loobumata aluseks oleva sõlme haldamisest.

Laiendatav pistikprogrammi arhitektuur sisaldab kümneid valmis laiendusi, mis hõlmavad jootraha purke, tasulisi seinu, müügikoha terminale, tellimusi, LNURL-teenuseid, puhastuslinke ja palju muud. LNbitsi ise majutamine oma VPS-is hoiab Lightningi kanalid, makseandmed ja kliendisuhted täielikult sinu kontrolli all, ilma kolmanda osapoole haldaja või tehingutasudeta.