Juuruta LNbits ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga Lightning rahakott ja kontosüsteem koos jootraha purkide, maksemüüride, annetusnuppude ja tellimustega loojatele.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada LNbits
LNbits on tasuta, avatud lähtekoodiga Bitcoini Lightning Networki rahakoti ja kontode süsteem, mis muudab iga ühilduva Lightningi taustasüsteemi mitme kasutaja platvormiks. Selle asemel, et opereerida ühte sõlme rahakotti, võimaldab LNbits sul luua piiramatult alamrahakotte, igaühel oma API võtmed, saldo ja juurdepääsukontrollid — ideaalne loojatele, kogukondadele, ettevõtetele ja arendajatele, kes soovivad väljastada Lightningi kontosid, loobumata aluseks oleva sõlme haldamisest.
Laiendatav pistikprogrammi arhitektuur sisaldab kümneid valmis laiendusi, mis hõlmavad jootraha purke, tasulisi seinu, müügikoha terminale, tellimusi, LNURL-teenuseid, puhastuslinke ja palju muud. LNbitsi ise majutamine oma VPS-is hoiab Lightningi kanalid, makseandmed ja kliendisuhted täielikult sinu kontrolli all, ilma kolmanda osapoole haldaja või tehingutasudeta.
LNbits peamised omadused
Mitme rahakoti kontod
Loo piiramatult alamrahakotte ühe Lightningi taustsüsteemi peale, igaühel oma saldo, REST API võtmed ja eraldatud tehinguajalugu.
Jootraha purgid ja maksumüürid
Sisseehitatud laiendused võimaldavad loojatel lisada jootraha kogumise võimalusi, annetusnuppe, maksumüüriga linke ja tellimustasemeid, ilma et peaksid kirjutama kohandatud maksekoodi.
Pistikprogrammina lisatavad rahastusallikad
Ühendu LND, Core Lightningu, Eclairi, Phoenixdi, Blinki, Alby, OpenNode'i, ZBD, NWC ja paljude teistega — vaheta taustaprogramme administraatori kasutajaliidesest ilma uuesti juurutamata.
Laienduste turg
Paigalda kogukonna laiendused müügikoha terminalidele, LNURL-teenustele, linkide puhastamisele, loterii mängudele, kinkekaartidele ja kümnetele teistele otse kasutajaliidesest.
Arendaja REST API
Iga rahakott pakub dokumenteeritud REST API ja WebSocketi liidest, nii et rakendused saavad väljastada arveid, kontrollida saldosid ja vastu võtta maksesündmusi programmeeritavalt.
Isehoitav kontroll
Käita kogu süsteemi oma VPS-is ja Lightningi sõlmes — ükski kolmandast osapoolest hoidja ei hoia vahendeid ja tehingupõhiseid platvormitasusid ei rakendata.
Miks kasutada LNbits Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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