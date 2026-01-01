Paigalda OpenProject ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga projektijuhtimise platvorm, mis hõlmab ülesannete jälgimist, Ganti planeerimist, Agile tahvleid ja aja jälgimist ühes iseseisvalt majutatud rakenduses.
Valige VPS-pakett OpenProject jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OpenProject
OpenProject on avatud lähtekoodiga projektijuhtimise platvorm, mis pakub meeskondadele ise majutatavat alternatiivi Jirat, Asanale ja Basecampile. See hõlmab kogu projekti elutsüklit – alates ülesannete ja vigade jälgimisest kuni Ganti ajakava planeerimise, Agile'i tahvlite (Scrum ja Kanban) ja sisseehitatud ajaarvestuseni – ühes rakenduses. Erinevalt SaaS-i tööriistadest hoiab ise majutamine kõik projektiandmed, ajakavad ja meeskonnasisese suhtluse teie enda infrastruktuuris.
Tarkvaraarenduse, inseneri-, valitsus- ja ehitusorganisatsioonide meeskonnad kasutavad OpenProjecti keerukate, mitme meeskonna projektide haldamiseks, millel on ranged andmesuveräänsuse nõuded. See mall juurutab OpenProjecti spetsiaalsete veebi-, taustatöötaja- ja PostgreSQL-teenustega, järgides soovitatud tootmisarhitektuuri.
OpenProject peamised omadused
Tööpaketi jälgimine
Loo ja halda ülesandeid, vigu, kasutajalugusid ja verstaposte rikkalike metaandmete, hierarhiate ja seostega üksuste vahel.
Gantti ajajoone planeerimine
Planeeri tööd ajaliselt interaktiivsete Gantti diagrammide, sõltuvuste ja verstapostide jälgimisega mitmefaasiliste projektide jaoks.
Agiilsed tahvlid
Käivita Scrumi sprinte või Kanbani töövooge pukseeritavate tahvlite, järjekorra haldamise ja kiiruse jälgimisega.
Aja ja kulude jälgimine
Logi aega tööpakettidele, määra eelarved ja loo kuluaruandeid, et hoida projekte ajakavas ja eelarve piires.
GitHub & GitLab integratsioon
Lingi tõmbepäringud ja kinnitused otse tööpakettidega, andes arendajatele ja projektijuhtidele ühtse ülevaate edenemisest.
Miks kasutada OpenProject Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.