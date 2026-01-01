OpenProject on avatud lähtekoodiga projektijuhtimise platvorm, mis pakub meeskondadele ise majutatavat alternatiivi Jirat, Asanale ja Basecampile. See hõlmab kogu projekti elutsüklit – alates ülesannete ja vigade jälgimisest kuni Ganti ajakava planeerimise, Agile'i tahvlite (Scrum ja Kanban) ja sisseehitatud ajaarvestuseni – ühes rakenduses. Erinevalt SaaS-i tööriistadest hoiab ise majutamine kõik projektiandmed, ajakavad ja meeskonnasisese suhtluse teie enda infrastruktuuris.

Tarkvaraarenduse, inseneri-, valitsus- ja ehitusorganisatsioonide meeskonnad kasutavad OpenProjecti keerukate, mitme meeskonna projektide haldamiseks, millel on ranged andmesuveräänsuse nõuded. See mall juurutab OpenProjecti spetsiaalsete veebi-, taustatöötaja- ja PostgreSQL-teenustega, järgides soovitatud tootmisarhitektuuri.