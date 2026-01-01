Juuruta Forgejo ühe klõpsuga.
Kerge iseseisvalt majutatud Giti teenus täieliku veebiliidese, tõmbepäringute, probleemide jälgimise ja CI/CD konveieritega.
Valige VPS-pakett Forgejo jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Forgejo
Forgejo on kogukonnapõhine, ise majutatav Giti teenus, mis tekkis Gitea haruna, keskendudes tugevalt läbipaistvusele ja kasutajate võimestamisele. See pakub kõike, mida meeskonnad vajavad tarkvaraprojektide majutamiseks, koostööks ja haldamiseks — alates hoidlate haldamisest ja koodi ülevaatusest kuni probleemide jälgimise, vikide ja sisseehitatud CI/CD toiminguteni — kerges, ressursisäästlikus paketis, mis töötab mugavalt väikesel VPS-il.
Giti infrastruktuuri ise majutamine Forgejoga tähendab sinu lähtekoodi täielikku omandiõigust, sõltumatust kolmandate osapoolte platvormidest ja täielikku vastavust andmete asukoha nõuetele. Sa saad ettevõtte tasemel koostööfunktsioonid ilma kasutajapõhise litsentsitasuta või välisettevõtete poliitikamuutuste riskita, mis lukustaksid sinu meeskonna nende enda hoidlatest välja.
Forgejo peamised omadused
Täielik Git majutus
Majuta repositooriume SSH ja HTTPS ligipääsuga, harukaitsega ja veebipõhise diff-vaaturiga koodi ülevaatuseks.
Pull Requests & ülevaated
Struktureeritud koodi ülevaatuse töövoog koos reasiseste kommentaaride, heakskiidunõuete ja ühendamisstrateegiatega kvaliteedikontrolli tagamiseks.
Probleemide jälgimine
Sisseehitatud probleemide jälgija siltide, verstapostide ja projektitahvlitega, et hallata tööd koos koodiga, millega see seotud on.
Sisseehitatud CI/CD tegevused
GitHub Actionsiga ühilduv automatiseerimine võimaldab käivitada teste ja juurutusi otse Forgejos, ilma väliste CI-teenusteta.
Paketiregister
Majuta Docker'i kujutisi, NPM pakette ja muid artefakte samal platvormil nagu sinu lähtekood, et tagada ühtne tarneahel.
Föderatsiooni tugi
ActivityPub-põhine föderatsioon võimaldab instantsideülest koostööd, vähendades sõltuvust mis tahes ühest tsentraliseeritud majutuspakkuja(st).
Miks kasutada Forgejo Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.