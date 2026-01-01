Forgejo on kogukonnapõhine, ise majutatav Giti teenus, mis tekkis Gitea haruna, keskendudes tugevalt läbipaistvusele ja kasutajate võimestamisele. See pakub kõike, mida meeskonnad vajavad tarkvaraprojektide majutamiseks, koostööks ja haldamiseks — alates hoidlate haldamisest ja koodi ülevaatusest kuni probleemide jälgimise, vikide ja sisseehitatud CI/CD toiminguteni — kerges, ressursisäästlikus paketis, mis töötab mugavalt väikesel VPS-il.

Giti infrastruktuuri ise majutamine Forgejoga tähendab sinu lähtekoodi täielikku omandiõigust, sõltumatust kolmandate osapoolte platvormidest ja täielikku vastavust andmete asukoha nõuetele. Sa saad ettevõtte tasemel koostööfunktsioonid ilma kasutajapõhise litsentsitasuta või välisettevõtete poliitikamuutuste riskita, mis lukustaksid sinu meeskonna nende enda hoidlatest välja.