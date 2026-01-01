Paigalda Readur ühe klõpsuga.
Dokumendihaldussüsteem, mis kasutab OCR-i skaneeritud failide ja piltide muutmiseks täielikult otsitavateks arhiivideks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Readur
Readur on dokumendihaldusplatvorm, mis kasutab OCR-tehnoloogiat paberdokumentide, skaneeritud failide ja piltide teisendamiseks otsitavateks digitaalseteks arhiivideks. See aktsepteerib PDF-e, pilte ja Office'i faile lohistamise teel üleslaadimise või automaatse jälgimiskausta kaudu, eraldab teksti algfaile muutmata ja indekseerib kõik PostgreSQL-is kiireks täistekstiotsinguks.
Readuri ise majutamine hoiab tundlikud dokumendid — juriidilised dokumendid, meditsiinifailid, finantskviitungid — sinu eksklusiivse kontrolli all, ilma üleslaadimata kolmandate osapoolte OCR-teenustesse, mis võivad koopiaid säilitada või sisu jagada. Tokenipõhine autentimine ja konfigureeritavad OCR-seaded annavad sulle täpse kontrolli töötlemise samaaegsuse, keeletuvastuse ja failitüübi piirangute üle.
Readur peamised omadused
OCR-teksti eraldamine
Ekstraheerib automaatselt teksti skannitud PDF-idest ja piltidelt, nii et iga dokument muutub otsitavaks ilma käsitsi transkribeerimiseta.
Jälgimiskausta automaatika
Lohista failid jälgitavasse kausta ja Readur töötleb ning indekseerib need automaatselt, välistades korduvad üleslaadimise sammud hulgiandmete sissevõtmisel.
Täisteksti otsing
PostgreSQL-i toega täistekstiotsing tagastab koheselt asjakohased dokumendid kogu sinu arhiivist, koos sisseehitatud filtreerimise ja järjestamisega.
Mittemeru töötlus
Algfailid säilitatakse täpselt sellisel kujul, nagu need üles laaditi — OCR-tekst salvestatakse eraldi, et algdokumendid jääksid bitt-bitilt identseteks.
Mitmevorminguline tugi
Käsitleb PDF-e, levinumaid pildivorminguid, lihtteksti, RTF-i ja Office'i dokumente ühes ühtses arhiivis ilma vorminguspetsiifiliste töövoogudeta.
Miks kasutada Readur Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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