Readur on dokumendihaldusplatvorm, mis kasutab OCR-tehnoloogiat paberdokumentide, skaneeritud failide ja piltide teisendamiseks otsitavateks digitaalseteks arhiivideks. See aktsepteerib PDF-e, pilte ja Office'i faile lohistamise teel üleslaadimise või automaatse jälgimiskausta kaudu, eraldab teksti algfaile muutmata ja indekseerib kõik PostgreSQL-is kiireks täistekstiotsinguks.

Readuri ise majutamine hoiab tundlikud dokumendid — juriidilised dokumendid, meditsiinifailid, finantskviitungid — sinu eksklusiivse kontrolli all, ilma üleslaadimata kolmandate osapoolte OCR-teenustesse, mis võivad koopiaid säilitada või sisu jagada. Tokenipõhine autentimine ja konfigureeritavad OCR-seaded annavad sulle täpse kontrolli töötlemise samaaegsuse, keeletuvastuse ja failitüübi piirangute üle.