Juuruta Datasette ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga tööriist SQLite andmebaaside uurimiseks, avaldamiseks ja jagamiseks interaktiivsete veebisaitide ja API-dena.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Datasette
Datasette on avatud lähtekoodiga mitmeotstarbeline tööriist andmete uurimiseks ja avaldamiseks. See võtab SQLite andmebaasifaile ja teisendab need koheselt interaktiivseteks, otsitavateks veebisaitideks sisseehitatud JSON API-ga — tagarakenduse programmeerimist pole vaja. Ajakirjanikud, teadlased ja andmemeeskonnad kasutavad Datasette'i andmekogumite avalikuks jagamiseks, andmepõhiste rakenduste loomiseks ja analüüsi armatuurlaudade prototüüpimiseks ilma keerulist infrastruktuuri haldamata.
Datasette'i ise majutamine oma VPS-is säilitab täieliku kontrolli tundlike andmekogumite üle, võimaldab sul installida kohandatud pistikprogramme visualiseerimiseks ja autentimiseks ning annab sulle püsiva, jagatava URL-i iga päringu ja tabelivaate jaoks, mida su andmed sisaldavad.
Datasette peamised omadused
Kohene andmete avaldamine
Aseta mis tahes SQLite'i andmebaasifail andmemahutisse ja Datasette pakub selle koheselt sirvitava, otsitava veebisaidina.
Sisseehitatud JSON API
Iga tabel, päring ja rida on automaatselt ligipääsetav JSON API lõpp-punktina, muutes rakenduste loomise sinu andmete peale lihtsaks.
Võimas SQL-i uurija
Käivita suvalisi SQL-päringuid otse brauseris interaktiivse päringuredaktoriga ja vormindatud tulemuste tabelitega.
Pistikprogrammi ökosüsteem
Laienda Datasette'i üle 100 kogukonna pistikprogrammiga diagrammide, kaartide, autentimise, täistekstiotsingu ja kohandatud ekspordivormingute jaoks.
Fasett sirvimine
Automaatselt loodud tahud ja filtrid võimaldavad kasutajatel süveneda suurtesse andmekogumitesse ilma SQL-i kirjutamata.
Miks kasutada Datasette Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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