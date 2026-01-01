Datasette on avatud lähtekoodiga mitmeotstarbeline tööriist andmete uurimiseks ja avaldamiseks. See võtab SQLite andmebaasifaile ja teisendab need koheselt interaktiivseteks, otsitavateks veebisaitideks sisseehitatud JSON API-ga — tagarakenduse programmeerimist pole vaja. Ajakirjanikud, teadlased ja andmemeeskonnad kasutavad Datasette'i andmekogumite avalikuks jagamiseks, andmepõhiste rakenduste loomiseks ja analüüsi armatuurlaudade prototüüpimiseks ilma keerulist infrastruktuuri haldamata.

Datasette'i ise majutamine oma VPS-is säilitab täieliku kontrolli tundlike andmekogumite üle, võimaldab sul installida kohandatud pistikprogramme visualiseerimiseks ja autentimiseks ning annab sulle püsiva, jagatava URL-i iga päringu ja tabelivaate jaoks, mida su andmed sisaldavad.