Explo on isemajutusega muusika avastamise server, mis ühendab sinu ListenBrainzi kuulamisajaloo sinu isikliku muusikakoguga. See tõmbab ListenBrainzist iganädalasi ja igapäevaseid soovituste esitusloendeid, leiab vastavad lood YouTube'i või Soulseeki kaudu, laadib need alla ja loob esitusloendeid otse Navidrome'i, Jellyfini, Emby, Plexi, Subsonicu või MPD-sse — automaatselt, sinu kontrollitava ajakava alusel.

Erinevalt voogedastusteenustest, mis lukustavad soovitused tellimuste ja läbipaistmatute algoritmide taha, annab Explo sulle täieliku läbipaistvuse: iga soovitus on jälgitav sinu tegelikele kuulamisandmetele ListenBrainzis ja iga allalaaditud lugu asub sinu enda serveris. Sisseehitatud veebiliides võimaldab sul hallata ajakavasid, sirvida esitusloendite ajalugu ja konfigureerida kõiki integratsioone ilma konfiguratsioonifaile muutmata.