Paigaldage Explo ühe klõpsuga.
Ise majutatud muusika avastamise mootor, mis koostab automaatselt esitusloendeid ListenBrainzi soovituste põhjal ja laadib need sinu teeki.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Explo
Explo on isemajutusega muusika avastamise server, mis ühendab sinu ListenBrainzi kuulamisajaloo sinu isikliku muusikakoguga. See tõmbab ListenBrainzist iganädalasi ja igapäevaseid soovituste esitusloendeid, leiab vastavad lood YouTube'i või Soulseeki kaudu, laadib need alla ja loob esitusloendeid otse Navidrome'i, Jellyfini, Emby, Plexi, Subsonicu või MPD-sse — automaatselt, sinu kontrollitava ajakava alusel.
Erinevalt voogedastusteenustest, mis lukustavad soovitused tellimuste ja läbipaistmatute algoritmide taha, annab Explo sulle täieliku läbipaistvuse: iga soovitus on jälgitav sinu tegelikele kuulamisandmetele ListenBrainzis ja iga allalaaditud lugu asub sinu enda serveris. Sisseehitatud veebiliides võimaldab sul hallata ajakavasid, sirvida esitusloendite ajalugu ja konfigureerida kõiki integratsioone ilma konfiguratsioonifaile muutmata.
Explo peamised omadused
ListenBrainz avastus
Tõmbab sinu ListenBrainzi kontolt otse Nädala Avastuse, Nädala Jammide ja Päevaste Jammide esitusloendid — soovitused, mis on täielikult kujundatud sinu enda kuulamisajaloo põhjal.
Mitmeserveri tugi
Integreerub Navidrome'i, Jellyfini, Emby'i, Plexi, Subsonicu, Airsonicu ja MPD-ga, luues esitusloendeid otse ükskõik millises muusikaserveris, mida sa juba kasutad.
Ajastatud automatiseerimine
Seadistatavad croni ajakavad käivitavad avastamise automaatselt — sea see üks kord ja uus muusika ilmub sinu teeki igal nädalal ilma käsitsi sammudeta.
YouTube'i ja Soulseek'i allalaadimine
Leiab ja laadib alla lugusid YouTube'i kaudu (yt-dlp abil) või Soulseeki kaudu (Slskd abil), kvaliteedifiltrite, vormingu valiku ja nutika dublikaatide eemaldamisega.
Veebikasutajaliidese haldus
Sirvi esitusloendite arhiive, käivita käsitsi käivitusi, kohanda ajakavasid ja halda kõiki muusikaserveri sätteid ühest autentitud brauseriliidesest.
Miks kasutada Explo Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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