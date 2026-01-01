Fireshare on isemajutusega meedia jagamise platvorm, mis on loodud mänguklippide, videote ja piltide jagamiseks unikaalsete, üksusepõhiste jagatavate linkide kaudu. Laadi oma salvestised üles üks kord ja jaga neid individuaalselt sõpradega või avalikult — iga klipp saab oma URL-i, valikulise paroolikaitsega esemete jaoks, mida soovid hoida poolprivaatsena.

Erinevalt pilvevideoteenustest töötab Fireshare täielikult sinu enda VPS-is ilma üleslaadimise piiranguteta, vesimärkideta ja vaatajatele kontot nõudmata. Sisu on korraldatud mängude kaupa, sirvitav avaliku või privaatse voo kaudu ja tellitav RSS-i kaudu — pakkudes sinu publikule korraliku kodu sinu videosisu jaoks, neid kolmanda osapoole platvormile saatmata.