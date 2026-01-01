Paigalda Fireshare ühe klõpsuga.
Ise majutatud video- ja pildijagamisplatvorm mänguklippidele, millel on unikaalsed jagatavad lingid ja parooliga kaitstud juurdepääs.
Valige VPS-pakett Fireshare jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.
Millega saab ehitada Fireshare
Fireshare on isemajutusega meedia jagamise platvorm, mis on loodud mänguklippide, videote ja piltide jagamiseks unikaalsete, üksusepõhiste jagatavate linkide kaudu. Laadi oma salvestised üles üks kord ja jaga neid individuaalselt sõpradega või avalikult — iga klipp saab oma URL-i, valikulise paroolikaitsega esemete jaoks, mida soovid hoida poolprivaatsena.
Erinevalt pilvevideoteenustest töötab Fireshare täielikult sinu enda VPS-is ilma üleslaadimise piiranguteta, vesimärkideta ja vaatajatele kontot nõudmata. Sisu on korraldatud mängude kaupa, sirvitav avaliku või privaatse voo kaudu ja tellitav RSS-i kaudu — pakkudes sinu publikule korraliku kodu sinu videosisu jaoks, neid kolmanda osapoole platvormile saatmata.
Fireshare peamised omadused
Klipipõhised jagatavad lingid
Iga video ja pilt saab unikaalse avaliku URL-i, mida saad otse jagada — vaatajatele ei ole kohustuslik kontot luua ega platvormile ümbersuunamine.
Parooliga kaitstud jagamine
Lukusta üksikud klipid või kogu oma voog parooliga, nii et sa kontrollid täpselt, kes sinu sisu näha saab.
Mängupõhine organisatsioon
Sildista ja sirvi sisu mängu pealkirja järgi, hoides oma klipid korras ja tehes vaatajatele lihtsaks konkreetse mängu kaadrite leidmise.
RSS-voo tugi
Fireshare genereerib RSS-vooge, et jälgijad saaksid tellida ja teavitusi saada iga kord, kui avaldad uusi klippe või pilte.
Sisseehitatud videotranskodeerimine
CPU-põhine transkodeerimine töötleb üleslaadimisi automaatselt veebile optimeeritud vorminguteks, nii et klipid esitatakse sujuvalt igas brauseris ilma käsitsi teisendamiseta.
Miks kasutada Fireshare Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Soovitatav serveri asukoht:
Kontrollimine...
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.
30-päevane raha tagasi garantii
Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.
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