FeatBit on ettevõtte tasemel funktsioonide haldamise platvorm, mis võimaldab insenerimeeskondadel koodi välja anda funktsioonilippide taga, käivitada protsentuaalseid juurutusi, sihtida konkreetseid kasutajasegmente ja koheselt tagasi pöörata ilma uuesti juurutamata. Natiivsed SDK-d kümne populaarse keele jaoks ja reaalajas hindamisserver hoiavad lipumuudatused klientide vahel sünkroonis vähem kui sekundiga.

FeatBiti isemajutamine oma VPS-is hoiab lipukonfiguratsioonid, kasutaja sihtimise reeglid ja auditi logid teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma kasutajapõhiste tasudeta ja ilma igakuiste hindamiskvootideta. Juurutus sisaldab haldusliidest, API-t, hindamisserverit, analüüsiteenust ja PostgreSQL-i, mis on eelkonfigureeritud HTTPS-i taha.