Juuruta FeatBit ühe kliki paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga funktsioonilüliti ja eksperimenteerimisplatvorm, mis on loodud ise majutatava alternatiivina LaunchDarklyle.
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Millega saab ehitada FeatBit
FeatBit on ettevõtte tasemel funktsioonide haldamise platvorm, mis võimaldab insenerimeeskondadel koodi välja anda funktsioonilippide taga, käivitada protsentuaalseid juurutusi, sihtida konkreetseid kasutajasegmente ja koheselt tagasi pöörata ilma uuesti juurutamata. Natiivsed SDK-d kümne populaarse keele jaoks ja reaalajas hindamisserver hoiavad lipumuudatused klientide vahel sünkroonis vähem kui sekundiga.
FeatBiti isemajutamine oma VPS-is hoiab lipukonfiguratsioonid, kasutaja sihtimise reeglid ja auditi logid teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma kasutajapõhiste tasudeta ja ilma igakuiste hindamiskvootideta. Juurutus sisaldab haldusliidest, API-t, hindamisserverit, analüüsiteenust ja PostgreSQL-i, mis on eelkonfigureeritud HTTPS-i taha.
FeatBit peamised omadused
Reaalajas lippude voogedastus
Spetsiaalne hindamisserver edastab lipuuuendusi SDK-dele üle WebSocketsi, nii et muudatused jõustuvad klientides mõne millisekundi jooksul pärast lülitamist.
Suunatud kasutajate juurutamised
Juuruta funktsioone protsendi, kasutaja atribuudi või nimetatud segmendi alusel ning kombineeri reegleid, et piirata väljalaskeid konkreetsetele rühmadele enne globaalseks minemist.
Sisseehitatud A/B eksperimendid
Siduge lipuvariatsioonid toote mõõdikutega ja viige läbi eksperimente algusest lõpuni sisseehitatud analüütikaga, kaotades vajaduse eraldi eksperimenteerimisvahendi järele.
Kümme ametlikku SDK-d
Serveri ja kliendi SDK-d JavaScripti, Java, .NET-i, Go, Pythoni, Node'i, PHP, Rusti, Androidi ja iOS-i jaoks integreerivad funktsioonilipud mis tahes tootmiskeskkonda.
Kontrolljälg ja ajalugu
Iga lipu, segmendi ja reegli muudatus salvestatakse koos tegija, ajatempli ja erinevusega, muutes tagasipööramised ja vastavuskontrollid lihtsaks.
Projekti ja keskkonna ulatuse määramine
Korralda lipud projektidesse eraldatud arendus-, testimis- ja tootmiskeskkondadega, igaühel oma SDK võtmed ja sihtimisreeglid.
Miks kasutada FeatBit Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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