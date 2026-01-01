Juuruta Langflow ühe klõpsuga paigaldus.
Visuaalne lohista ja paiguta AI töövoo koostaja LLM-rakenduste loomiseks, kasutades OpenAI-d, Anthropicut ja kohalikke mudeleid.
Valige VPS-pakett Langflow jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Langflow
Langflow on avatud lähtekoodiga madala koodiga platvorm, mis võimaldab arendajatel ja meeskondadel luua tehisintellektil põhinevaid rakendusi visuaalse lõuendi kaudu. Ühenda LLM-id, vektorandmebaasid, API-d ja andmeallikad komponente lohistades – tüüpkoodi pole vaja. See toetab OpenAI-d, Anthropic Claude'i, Google Gemini't ja lokaalselt majutatud mudeleid, muutes vestlusrobotite, RAG-torujuhtmete ja mitme agendi töövoogude loomise lihtsaks.
Langflow majutamine oma VPS-is hoiab tehisintellekti töövoogud ja vestlusandmed sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, välistades tarnija lukustuse ja tagades, et RAG-torujuhtmete kaudu töödeldud tundlikud dokumendid ei lahku kunagi sinu keskkonnast. See mall sisaldab PostgreSQL-i voogude, kasutajate ja rakenduse oleku usaldusväärseks püsivuseks.
Langflow peamised omadused
Visuaalne töövoo koostaja
Loo LLM-rakendusi, ühendades komponente lõuendil, ilma torujuhtme korduvkoodi kirjutamata.
Mitme pakkuja LLM-i tugi
Vaheta OpenAI, Anthropicu, Google Gemini ja kohalike Ollama mudeleid ühes ja samas töövoos.
RAG andmetorustikud
Ühenda vektorandmebaasid LLM-idega, et luua otsinguga täiustatud genereerimise töövooge, mis vastavad küsimustele sinu enda dokumentidest.
API juurutamine
Avalda mis tahes valmis töövoog REST API lõpp-punktina tootmisrakendustesse integreerimiseks.
Kohandatud komponendid
Kirjuta Pythoni komponendid Langflow laiendamiseks patenteeritud loogika, sisemiste API-de või spetsialiseeritud andmeallikatega.
Miks kasutada Langflow Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.