Langflow on avatud lähtekoodiga madala koodiga platvorm, mis võimaldab arendajatel ja meeskondadel luua tehisintellektil põhinevaid rakendusi visuaalse lõuendi kaudu. Ühenda LLM-id, vektorandmebaasid, API-d ja andmeallikad komponente lohistades – tüüpkoodi pole vaja. See toetab OpenAI-d, Anthropic Claude'i, Google Gemini't ja lokaalselt majutatud mudeleid, muutes vestlusrobotite, RAG-torujuhtmete ja mitme agendi töövoogude loomise lihtsaks.

Langflow majutamine oma VPS-is hoiab tehisintellekti töövoogud ja vestlusandmed sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, välistades tarnija lukustuse ja tagades, et RAG-torujuhtmete kaudu töödeldud tundlikud dokumendid ei lahku kunagi sinu keskkonnast. See mall sisaldab PostgreSQL-i voogude, kasutajate ja rakenduse oleku usaldusväärseks püsivuseks.