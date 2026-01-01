Gopeed on avatud lähtekoodiga kiire allalaadimishaldur, mis kiirendab ülekandeid, jagades iga faili mitmeks samaaegseks ühenduseks. See toetab koheselt HTTP, HTTPS, BitTorrenti ja magnetlinke ning selle laiendussüsteem võimaldab sul lisada tuge täiendavatele saitidele ja protokollidele. Go mootorile ja puhtale veebiliidesele ehitatud Gopeed töötab kõikjal ühtemoodi ja seda hallatakse täielikult sinu brauserist.

Gopeedi isemajutamine sinu VPS-is tähendab, et allalaadimised toimuvad andmekeskuse ribalaiusega ja lõppevad taustal, sõltumata sinu kohalikust seadmest või ühendusest. Lõpetatud failid salvestatakse serveripoolselt hilisemaks taastamiseks ja sa säilitad täieliku kontrolli oma allalaadimisajaloo ja andmete üle, ilma et peaksid tuginema brauserilaiendustele või kommertsiaalsetele allalaadimisteenustele.