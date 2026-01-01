Juuruta Gopeed ühe klõpsuga paigaldusega.
Kiire, mitmeprotokolliline allalaadimishaldur, mis toetab HTTP-d, BitTorrentit ja magnetlinke mis tahes veebibrauserist.
Valige VPS-pakett Gopeed jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Gopeed
Gopeed on avatud lähtekoodiga kiire allalaadimishaldur, mis kiirendab ülekandeid, jagades iga faili mitmeks samaaegseks ühenduseks. See toetab koheselt HTTP, HTTPS, BitTorrenti ja magnetlinke ning selle laiendussüsteem võimaldab sul lisada tuge täiendavatele saitidele ja protokollidele. Go mootorile ja puhtale veebiliidesele ehitatud Gopeed töötab kõikjal ühtemoodi ja seda hallatakse täielikult sinu brauserist.
Gopeedi isemajutamine sinu VPS-is tähendab, et allalaadimised toimuvad andmekeskuse ribalaiusega ja lõppevad taustal, sõltumata sinu kohalikust seadmest või ühendusest. Lõpetatud failid salvestatakse serveripoolselt hilisemaks taastamiseks ja sa säilitad täieliku kontrolli oma allalaadimisajaloo ja andmete üle, ilma et peaksid tuginema brauserilaiendustele või kommertsiaalsetele allalaadimisteenustele.
Gopeed peamised omadused
Mitme ühenduse kiirendus
Jaotab iga allalaadimise mitmeks paralleelseks ühenduseks, et kasutada kogu saadaolevat ribalaiust ja lõpetada kiiremini.
Mitme protokolli tugi
Laadi alla HTTP, HTTPS-i, BitTorrenti ja magnetlinkide kaudu ühest ühtsest liidesest.
Laiendussüsteem
Installige laiendusi, et lisada tugi uutele saitidele, protokollidele ja kohandatud allalaadimiskäitumisele.
Brauseripõhine haldamine
Järjesta, jälgi ja halda iga allalaadimist mis tahes seadmest veebibrauseriga — kliendi installimist pole vaja.
Andmekeskuse allalaadimiskiirused
Allalaadimised töötavad sinu VPS-is serveri täieliku ribalaiusega, vabastades sinu kohaliku seadme ja internetiühenduse.
Miks kasutada Gopeed Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.