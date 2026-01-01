Redpanda Console on avatud lähtekoodiga veebiliides, mille on loonud Redpanda Data Kafka-ühilduvate voogedastusklastrite kontrollimiseks ja haldamiseks. See kuvab teemasid, partitsioone, nihet, tarbijagruppe, skeeme, ACL-e ja reaalajas sõnumite andmeid ühe liidese kaudu, sisseehitatud toega JSON-i, Avro, Protobufi ja MessagePacki dekodeerimiseks.

See ühe klõpsuga juurutus tarnib Console'i koos sisseehitatud Redpanda vahendajaga, nii et saate töötava Kafka-API lõpp-punkti, skeemiregistri ja administraatori API kohe, kui konteiner käivitub. Isemajutus oma VPS-is hoiab sündmuste andmed, kliendi andmed ja voo metaandmed täielikult teie kontrolli all ilma vahendajapõhiste SaaS-tasudeta.