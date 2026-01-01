Juuruta Redpanda Console ühe klõpsu paigaldusega.
Arendajasõbralik veebiliides Kafka ja Redpanda klastrite, teemade, tarbijarühmade ja reaalajas sõnumivoogude haldamiseks.
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Millega saab ehitada Redpanda Console
Redpanda Console on avatud lähtekoodiga veebiliides, mille on loonud Redpanda Data Kafka-ühilduvate voogedastusklastrite kontrollimiseks ja haldamiseks. See kuvab teemasid, partitsioone, nihet, tarbijagruppe, skeeme, ACL-e ja reaalajas sõnumite andmeid ühe liidese kaudu, sisseehitatud toega JSON-i, Avro, Protobufi ja MessagePacki dekodeerimiseks.
See ühe klõpsuga juurutus tarnib Console'i koos sisseehitatud Redpanda vahendajaga, nii et saate töötava Kafka-API lõpp-punkti, skeemiregistri ja administraatori API kohe, kui konteiner käivitub. Isemajutus oma VPS-is hoiab sündmuste andmed, kliendi andmed ja voo metaandmed täielikult teie kontrolli all ilma vahendajapõhiste SaaS-tasudeta.
Redpanda Console peamised omadused
Reaalajas sõnumivaatur
Voogesita kirjeid mis tahes teemast reaalajas ajareisi, otsingu ja väljapõhise dekodeerimisega JSON-, Avro- ja Protobuf-andmepakettide jaoks.
Teema haldus
Loo, konfigureeri ja kustuta teemasid, muuda säilitus- ja partitsiooniseadeid ning loo testisõnumeid otse brauserist.
Tarbijarühma ülevaated
Kontrolli rühma liikmeid, jaotise viivitust ja nihkeid, et saaksid siluda kinni jäänud tarbijaid, ilma et peaksid süvenema käsurea tööriistadesse.
Sisseehitatud Schema Registry
Sirvi Avro, JSON Schema ja Protobuf teemasid, vaata versiooniajalugu ja kontrolli ühilduvust enne muudatuste edendamist.
Manustatud Redpanda vahendaja
Tarnitakse koos täielikult konfigureeritud Redpanda vahendajaga, mis pakub Kafka API-t, Schema Registryt ja Admin API-t kiireks testimiseks.
Kafka API-ga ühilduv
Ühenda Console mis tahes välise Kafka, Confluent Cloudi, MSK või Redpanda klastriga, suunates selle oma olemasolevatele brokeritele.
Miks kasutada Redpanda Console Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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