Paigalda Directus ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga peata sisuhaldussüsteem, mis ühendab mis tahes SQL andmebaasi automaatselt genereeritud REST ja GraphQL API-dega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Directus
Directus on paindlik, avatud lähtekoodiga peata sisuhaldussüsteem (CMS), mis töötab iga SQL andmebaasi peal ja pakub koheselt dünaamilist REST ja GraphQL API-t koos intuitiivse haldusliidesega. Erinevalt CMS platvormidest, mis kehtestavad jäiku sisustruktuure, võimaldab Directus sul andmeid modelleerida täpselt nii, nagu sinu rakendus seda vajab — seejärel genereerib automaatselt täieliku API, ilma et koodi oleks vaja.
Directuse isemajutamine oma VPS-il hoiab sinu sisu, meediavarad ja kasutajaandmed täielikult sinu kontrolli all. Sa väldid kohapõhist hinnastamist, API kasutuspiiranguid ja tarnija lukustuse riski, saades samal ajal paindlikkuse platvormi laiendamiseks kohandatud laienduste, veebihaakide ja sinu töövoole kohandatud integratsioonidega.
Directus peamised omadused
Automaatselt genereeritud API-d
Iga andmemudel, mille sa lood, loob koheselt REST- ja GraphQL-lõpp-punktid, välistades käsitsi API arendustöö.
Intuitiivne haldusliides
Mittetehnilised kasutajad saavad hallata sisu, meediat ja struktureeritud andmeid lihvitud liidese kaudu, koodi puudutamata.
Rollipõhised õigused
Määratle detailne juurdepääsureeglistik rolli, kollektsiooni ja välja kohta, et täpselt kontrollida, kes milliseid andmeid lugeda või kirjutada saab.
Reaalajas tellimused
WebSocketi-põhised tellimused võimaldavad kliendirakendustel koheselt reageerida andmete muutustele ilma küsitlemata.
Laiendatav arhitektuur
Kohandatud haagid, moodulid ja kuvamiskomponendid võimaldavad sul Directust kohandada mis tahes sisu töövoo või integratsiooninõudega.
Miks kasutada Directus Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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