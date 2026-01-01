Directus on paindlik, avatud lähtekoodiga peata sisuhaldussüsteem (CMS), mis töötab iga SQL andmebaasi peal ja pakub koheselt dünaamilist REST ja GraphQL API-t koos intuitiivse haldusliidesega. Erinevalt CMS platvormidest, mis kehtestavad jäiku sisustruktuure, võimaldab Directus sul andmeid modelleerida täpselt nii, nagu sinu rakendus seda vajab — seejärel genereerib automaatselt täieliku API, ilma et koodi oleks vaja.

Directuse isemajutamine oma VPS-il hoiab sinu sisu, meediavarad ja kasutajaandmed täielikult sinu kontrolli all. Sa väldid kohapõhist hinnastamist, API kasutuspiiranguid ja tarnija lukustuse riski, saades samal ajal paindlikkuse platvormi laiendamiseks kohandatud laienduste, veebihaakide ja sinu töövoole kohandatud integratsioonidega.