Juurutage SENAITE LIMS ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga labori infohaldussüsteem, mis hõlmab kogu analüütilist töövoogu proovi vastuvõtust kuni aruande avaldamiseni.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada SENAITE LIMS
SENAITE on tasuta ja avatud lähtekoodiga labori infosüsteem (Laboratory Information Management System), mis on ehitatud Plone'i rakendusserverile ja mida kasutavad diagnostikalaborid, biopangad, uurimiskeskused ja rahvatervise programmid üle maailma. See haldab kogu analüütilist elutsüklit, sealhulgas proovide registreerimist, töölehtede planeerimist, tulemuste sisestamist, kontrollimist, avaldamist ja sertifikaatide genereerimist.
SENAITE'i ise majutamine VPS-il hoiab tundlikud laboriandmed, instrumentide integratsioonid ja patsiendiandmed otsese organisatsioonilise kontrolli all. Puuduvad kohapõhised litsentsitasud, tarnijast sõltuvus puudub ja täielik lähtekoodi ligipääs auditeerimiseks, kohandamiseks ja regulatiivse vastavuse töödeks, nagu ISO/IEC 17025 akrediteerimine.
SENAITE LIMS peamised omadused
Analüütiline töövoog
Halda proove, töölehti, analüüse, kontrollimist ja avaldamist konfigureeritava olekumasina abil, mis on loodud laboritööks.
Instrumentide integreerimine
Impordi tulemused otse laboriseadmetest sisseehitatud liideste kaudu, välistades käsitsi ümberkirjutamise vead.
Auditi jälgitavus
Iga muudatus elektroonilises kirjes loob muutumatu hetktõmmise, kuhu salvestatakse automaatselt kasutaja, IP-aadress ja ajatempel.
ISO 17025 valmis
Protsessikontrollid, rollipõhised õigused ja elektroonilised allkirjad toetavad laboreid, kes taotlevad ISO/IEC 17025 akrediteeringut.
REST JSON API
Ühenda välised armatuurlauad, ärianalüüsi tööriistad ja patsiendiportaalid SENAITEga selle sisseehitatud REST JSON API kaudu.
Laiendatavad lisad
Laienda funktsionaalsust ametlike lisadega salvestusruumi, patsientide haldamise, saatekirja laborite ja muljetavaldava aruandluse jaoks.
Miks kasutada SENAITE LIMS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.