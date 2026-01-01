SENAITE on tasuta ja avatud lähtekoodiga labori infosüsteem (Laboratory Information Management System), mis on ehitatud Plone'i rakendusserverile ja mida kasutavad diagnostikalaborid, biopangad, uurimiskeskused ja rahvatervise programmid üle maailma. See haldab kogu analüütilist elutsüklit, sealhulgas proovide registreerimist, töölehtede planeerimist, tulemuste sisestamist, kontrollimist, avaldamist ja sertifikaatide genereerimist.

SENAITE'i ise majutamine VPS-il hoiab tundlikud laboriandmed, instrumentide integratsioonid ja patsiendiandmed otsese organisatsioonilise kontrolli all. Puuduvad kohapõhised litsentsitasud, tarnijast sõltuvus puudub ja täielik lähtekoodi ligipääs auditeerimiseks, kohandamiseks ja regulatiivse vastavuse töödeks, nagu ISO/IEC 17025 akrediteerimine.