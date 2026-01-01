Paigalda Moodle ühe klõpsuga.
Maailma populaarseim avatud lähtekoodiga LMS, mida usaldab 489 miljonit kasutajat veebikursuste, hindamiste ja koolituste jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Moodle
Moodle on maailma populaarseim avatud lähtekoodiga õppehaldussüsteem, mida usaldab 489 miljonit kasutajat enam kui 152 000+ saidil 236 riigis. See pakub kõike, mida haridustöötajad ja koolitusmeeskonnad vajavad: kursuste loomine, viktoriinid ja hindamised, vastastikused hindamised, arutelufoorumid, hinnete haldamine ja mobiilne juurdepääs — kõik ühel iseseisvalt majutatud platvormil. WCAG 2.1 AA ligipääsetavuse vastavusega ja enam kui 2000 pistikprogrammiga kohandub Moodle iga õppekeskkonnaga alates K-12 koolidest kuni ettevõtete koolitusosakondadeni.
Moodle'i iseseisev majutamine oma VPS-is välistab kasutajapõhised litsentsitasud ja annab sulle täieliku omandiõiguse kursuse sisule ja õppija andmetele. Sa saad installida kohandatud pistikprogramme, rakendada bränditud teemasid ja integreerida olemasolevate autentimissüsteemidega ilma majutatud LMS-i pakkujate kehtestatud piiranguteta.
Moodle peamised omadused
Kursuse koostaja
Lohista-ja-paiguta kursuse korraldus, mis toetab videoid, SCORM-pakette, viktoriine, ülesandeid ja interaktiivseid tegevusi ühes ühtses redaktoris.
Hindamistööriistad
Viktoriinid, vastastikused hindamised, rubriigipõhine hindamine ja automatiseeritud tagasiside annavad juhendajatele paindlikke võimalusi õppijate edenemise hindamiseks ja jälgimiseks.
Koostöö funktsioonid
Arutelufoorumid, jututoad, vikid ja sisseehitatud videokonverentsi integratsioon hõlbustavad aktiivset õppimist ja rühmatööd igas suuruses.
Analüütika ja aruandlus
Kohandatavad aruanded jälgivad kursuse läbimist, viktoriini tulemusi ja kaasamise mõõdikuid, et juhendajad saaksid raskustes õppijaid varakult tuvastada.
Pistikprogrammi ökosüsteem
Üle 2 000 pistikprogrammi laiendavad Moodle'it mängustamise, kolmanda osapoole integratsioonide, kohandatud tegevuste tüüpide ja spetsialiseeritud hindamisvormingutega.
Miks kasutada Moodle Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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