Moodle on maailma populaarseim avatud lähtekoodiga õppehaldussüsteem, mida usaldab 489 miljonit kasutajat enam kui 152 000+ saidil 236 riigis. See pakub kõike, mida haridustöötajad ja koolitusmeeskonnad vajavad: kursuste loomine, viktoriinid ja hindamised, vastastikused hindamised, arutelufoorumid, hinnete haldamine ja mobiilne juurdepääs — kõik ühel iseseisvalt majutatud platvormil. WCAG 2.1 AA ligipääsetavuse vastavusega ja enam kui 2000 pistikprogrammiga kohandub Moodle iga õppekeskkonnaga alates K-12 koolidest kuni ettevõtete koolitusosakondadeni.

Moodle'i iseseisev majutamine oma VPS-is välistab kasutajapõhised litsentsitasud ja annab sulle täieliku omandiõiguse kursuse sisule ja õppija andmetele. Sa saad installida kohandatud pistikprogramme, rakendada bränditud teemasid ja integreerida olemasolevate autentimissüsteemidega ilma majutatud LMS-i pakkujate kehtestatud piiranguteta.