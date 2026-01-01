Juuruta ServerStatus ühe klõpsuga.
Kergekaaluline mitme serveri monitooringu armatuurlaud, mis koondab reaalajas mõõdikud kõigilt sinu serveritelt ühte vaatesse.
Valige VPS-pakett ServerStatus jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ServerStatus
ServerStatus on avatud lähtekoodiga mitme serveri jälgimissüsteem, mis kogub protsessori, mälu, ketta ja võrgu näitajaid suvalisest arvust kaugarvutitest ja esitab need ühel reaalajas veebipaneelil. Iga jälgitav server käitab kerget kliendiagentit, mis edastab andmed tagasi kesksesse ServerStatus serverisse, muutes lihtsaks saada ühtne ülevaade kogu sinu infrastruktuurist ilma rasket jälgimisvirna juurutamata.
ServerStatusi ise majutamine oma VPS-il hoiab kõik infrastruktuuri näitajad privaatsena ja sinu kontrolli all. Veebipaneel uueneb reaalajas ega vaja andmebaasi, keerulist konfiguratsioonitorustikku ega väliseid sõltuvusi — vaid üks konteiner ja konfiguratsioonifail, mis loetleb sinu serverid.
ServerStatus peamised omadused
Mitmeserveri agregeerimine
Kogu ja kuva mõõdikuid piiramatult kaugarvutitelt ühel tsentraliseeritud juhtpaneelil ilma eraldi serveripõhiste installatsioonideta.
Reaalajas armatuurlaud
Reaalajas uuenev veebiliides näitab ülevaatlikult iga jälgitava hosti protsessori koormust, mälu kasutust, kettaruumi ja võrgu läbilaskevõimet.
Kergekaalulised kliendiagendid
Kaugserverid käitavad minimaalset Pythoni või shelli klienti, mis edastab mõõdikuid üle lihtsa TCP-ühenduse, peaaegu olematu ressursikuluga.
Valvekoera teavitamine
Määra avaldistel põhinevad hoiatuseeskirjad protsessori, mälu ja võrgutingimuste jaoks ning saada teavitusi konfigureeritavate veebihaagi tagasihelistamiste kaudu.
Veebilehe ja SSL-i jälgimine
Jälgi HTTP/HTTPS lõpp-punkte ja SSL-sertifikaadi aegumist koos serveri mõõdikutega samal armatuurlaual.
Miks kasutada ServerStatus Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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