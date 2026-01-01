ServerStatus on avatud lähtekoodiga mitme serveri jälgimissüsteem, mis kogub protsessori, mälu, ketta ja võrgu näitajaid suvalisest arvust kaugarvutitest ja esitab need ühel reaalajas veebipaneelil. Iga jälgitav server käitab kerget kliendiagentit, mis edastab andmed tagasi kesksesse ServerStatus serverisse, muutes lihtsaks saada ühtne ülevaade kogu sinu infrastruktuurist ilma rasket jälgimisvirna juurutamata.

ServerStatusi ise majutamine oma VPS-il hoiab kõik infrastruktuuri näitajad privaatsena ja sinu kontrolli all. Veebipaneel uueneb reaalajas ega vaja andmebaasi, keerulist konfiguratsioonitorustikku ega väliseid sõltuvusi — vaid üks konteiner ja konfiguratsioonifail, mis loetleb sinu serverid.