Shaarli on isiklik, minimalistlik järjehoidjate teenus, mis on loodud isemajutatava asendusena algsele del.icio.us'ile. See salvestab iga järjehoidja ühte lihtsasse PHP-faili – puudub andmebaasiserver, migratsioonid, skeemiuuendused – ja kuvab puhta pöördkronoloogilise voo linkidest, märkmetest ja mikroblogi-stiilis uuendustest, mida saad hoida avalikuna, privaatsena või iga üksuse kohta segatuna.

Shaarli isemajutamine oma VPS-is annab sulle privaatse lingiarhiivi oma domeeni all, RSS/Atom-voo sinu jagamistest, Markdown-sõbraliku märkmesüsteemi ja järjehoidja ning mobiilse API, mis muudavad iga brauseri või rakenduse ühe klõpsuga salvestamise sihtkohaks. Kogu süsteem on üks PHP-konteiner, mille taga on JSON-fail – varukoopiad on ühe faili koopiad.