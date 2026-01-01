Paigaldage Shaarli ühe klõpsuga.
Isiklik, minimalistlik, ülikiire järjehoidjate teenus, mis salvestab kõik ühte failipõhisesse andmebaasi — SQL-i pole vaja.
Valige VPS-pakett Shaarli jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Shaarli
Shaarli on isiklik, minimalistlik järjehoidjate teenus, mis on loodud isemajutatava asendusena algsele del.icio.us'ile. See salvestab iga järjehoidja ühte lihtsasse PHP-faili – puudub andmebaasiserver, migratsioonid, skeemiuuendused – ja kuvab puhta pöördkronoloogilise voo linkidest, märkmetest ja mikroblogi-stiilis uuendustest, mida saad hoida avalikuna, privaatsena või iga üksuse kohta segatuna.
Shaarli isemajutamine oma VPS-is annab sulle privaatse lingiarhiivi oma domeeni all, RSS/Atom-voo sinu jagamistest, Markdown-sõbraliku märkmesüsteemi ja järjehoidja ning mobiilse API, mis muudavad iga brauseri või rakenduse ühe klõpsuga salvestamise sihtkohaks. Kogu süsteem on üks PHP-konteiner, mille taga on JSON-fail – varukoopiad on ühe faili koopiad.
Shaarli peamised omadused
Lihtfaili salvestus
Järjehoidjad asuvad ühes PHP andmelaos ilma andmebaasiserverita, mida installida, häälestada või varundada — kopeeri fail ja sul ongi arhiiv.
Vastupidine kronoloogiline voog
Iga järjehoidja, märkus või mikroblogi postitus satub ühele korras ajajoonele koos siltide, täistekstiotsingu ja lingipõhiste privaatsuskontrollidega.
RSS ja Atom vood
Sisseehitatud RSS ja Atom vooged muudavad sinu Shaarli avalikuks lingiblogiks või privaatseks voo lugeja allikaks — töötab iga lugejarakendusega.
Bookmarklet ja REST API
Salvesta lingid mis tahes brauserist komplekti kuuluva järjehoidja abil või saada mobiili- ja töölauarakendustest, kasutades sisestatud REST API-t.
Markdowni märkmed
Kirjuta pikemaid märkmeid ja mikroblogipostitusi Markdownis koos järjehoidjatega, valikulise avaliku nähtavusega jagamiseks.
Kerge jalajälg
Üksik PHP konteiner ilma andmebaasiserverita töötab mugavalt ka kõige väiksematel VPS-pakettidel, konkureerimata teiste rakendustega ressursside pärast.
Miks kasutada Shaarli Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.