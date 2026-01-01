Juuruta Wingfit ühe klõpsuga paigaldusena.
Minimalistlik avatud lähtekoodiga treeningrakendus treeningute logimiseks, harjutuste jälgimiseks ja isikliku progressi privaatseks jälgimiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Wingfit
Wingfit on minimalistlik ise majutatud treeningu jälgimise rakendus, mis keskendub lihtsusele ja privaatsusele. See pakub puhast liidest treeningute logimiseks, harjutuste seeriate ja korduste jälgimiseks ning isikliku treeningu edenemise jälgimiseks aja jooksul ilma reklaamide, tellimuste või andmete jagamiseta kolmandate osapoolte teenustega.
Wingfiti ise majutamine VPS-is hoiab kõik sinu treeninguandmed täiesti privaatsena sinu enda infrastruktuuris. Kergekaaluline ühe teenuse juurutamine ei vaja välist andmebaasi, muutes seadistamise kiireks ja hoolduse minimaalseks, andes sulle samal ajal püsiva treeningulogi, mis on ligipääsetav igast veebilehitsejast.
Wingfit peamised omadused
Treeningu logimine
Logi individuaalseid harjutusi komplektide, korduste ja raskustega, et luua täielik ülevaade igast treeningkorrast.
Progressi jälgimine
Jälgi aja jooksul jõu- ja mahutrende, et mõõta treeningu edenemist ja tuvastada parendusvaldkondi.
Privaatsuskeskne disain
Kõik treeningandmed jäävad sinu VPS-i ilma kolmanda osapoole pilvesünkroonimise, analüütika või reklaamita.
Kerge juurutamine
Ühe teenuse konteiner minimaalsete ressursinõuetega muudab Wingfiti lihtsasti käitatavaks koos teiste rakendustega.
Miks kasutada Wingfit Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.