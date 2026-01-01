Wingfit on minimalistlik ise majutatud treeningu jälgimise rakendus, mis keskendub lihtsusele ja privaatsusele. See pakub puhast liidest treeningute logimiseks, harjutuste seeriate ja korduste jälgimiseks ning isikliku treeningu edenemise jälgimiseks aja jooksul ilma reklaamide, tellimuste või andmete jagamiseta kolmandate osapoolte teenustega.

Wingfiti ise majutamine VPS-is hoiab kõik sinu treeninguandmed täiesti privaatsena sinu enda infrastruktuuris. Kergekaaluline ühe teenuse juurutamine ei vaja välist andmebaasi, muutes seadistamise kiireks ja hoolduse minimaalseks, andes sulle samal ajal püsiva treeningulogi, mis on ligipääsetav igast veebilehitsejast.