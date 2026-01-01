NZBGet on suure jõudlusega Useneti binaarfailide allalaadija, mis on kirjutatud C++-is ja loodud maksimaalse läbilaskevõime ning minimaalse protsessori- ja mälukasutuse jaoks. See laadib alla NZB-faile Useneti serveritest, parandab puudulikud postitused PAR2-ga, pakib lahti RAR-arhiivid ja annab lõplikud failid edasi järeltöötlusskriptidele või Arr-rakendustele – seda kõike tundlikust veebiliidesest, mis töötab praktiliselt igal riistvaral.

NZBGeti isemajutamine VPS-il hoiab sinu allalaadimised kiirel võrgul ööpäevaringselt töös, ilma et peaksid koduarvutit hõivama. See sobib loomulikult kokku Sonarri, Radarriga, Lidarriga ja teiste automatiseerimistööriistadega, mis edastavad NZB URL-e selle REST API kaudu.