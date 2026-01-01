Paigalda NZBGet ühe klõpsuga.
Tõhus Useneti binaarfailide allalaadija, mis on kirjutatud C++-is, poleeritud veebiliidese ja laia automatiseerimise ökosüsteemiga.
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Millega saab ehitada NZBGet
NZBGet on suure jõudlusega Useneti binaarfailide allalaadija, mis on kirjutatud C++-is ja loodud maksimaalse läbilaskevõime ning minimaalse protsessori- ja mälukasutuse jaoks. See laadib alla NZB-faile Useneti serveritest, parandab puudulikud postitused PAR2-ga, pakib lahti RAR-arhiivid ja annab lõplikud failid edasi järeltöötlusskriptidele või Arr-rakendustele – seda kõike tundlikust veebiliidesest, mis töötab praktiliselt igal riistvaral.
NZBGeti isemajutamine VPS-il hoiab sinu allalaadimised kiirel võrgul ööpäevaringselt töös, ilma et peaksid koduarvutit hõivama. See sobib loomulikult kokku Sonarri, Radarriga, Lidarriga ja teiste automatiseerimistööriistadega, mis edastavad NZB URL-e selle REST API kaudu.
NZBGet peamised omadused
Tipptasemel läbilaskevõime
C++ koodibaas küllastab kiired Useneti ühendused minimaalse protsessori ja mälu üldkuluga, jättes ruumi teistele teenustele samal VPS-il.
PAR2 parandamine ja lahtipakkimine
Automaatne kontroll, kahjustatud postituste parandamine ja RAR/RAR5 väljapakkimine, nii et lõpetatud allalaadimised jõuavad sinu teeki kasutusvalmis.
Servarr-valmis REST API
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ja sarnased tööriistad annavad NZB-d otse edasi läbi hästi toetatud JSON-RPC API.
Võimas järelkäsitlemine
Haakskriptid igal allalaadimise etapil võimaldavad sul käivitada meediakogu skaneerimisi, teavitusi, transkodeerimist või mis tahes kohandatud töövoogu kategooria kohta.
Kohanduv veebi kasutajaliides
Puhas brauseriliides koos järjekorra halduse, serveripõhise statistika ja täieliku konfiguratsioonile ligipääsuga — töötab sujuvalt nii lauaarvutis kui ka mobiilis.
Miks kasutada NZBGet Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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